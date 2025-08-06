Motorola與Swarovski首款珠寶小摺疊 razr 60限定版鑲水晶顯奢華
撰文：快科技
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摩托羅拉（Motorola）與珠寶品牌施華洛世奇（Swarovski）合作推出全球首款珠寶小摺疊moto razr 60限定版，該系列包含moto razr 60和moto buds loop無線耳機，這兩款新品均鑲嵌有施華洛世奇水晶，並採用限量的彩通色。
據悉，moto razr 60手工鑲嵌了35顆施華洛世奇水晶，鉸鏈處還裝有一顆精密切割的大水晶，擁有26個璀璨刻面，機身右側配備了水晶風格的音量鍵，摩托羅拉還附贈一個透明斜挎保護包，方便用戶展示這款摺疊屏手機的獨特設計。
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moto buds loop無線耳機上同樣鑲嵌了施華洛世奇水晶，配備12毫米驅動單元，經過Bose音效調校，支援空間音頻，續航時間最長可達37小時。
售價方面，moto razr 60和moto buds loop無線耳機套裝總價是999美元（手機+耳機），約港幣7800元，美國地區發售時間定於8月7日，可通過摩托羅拉官網及合作零售商購買。
值得注意的是，這款限量版也將在中國亮相，國行版定於8月7日19點發佈。
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