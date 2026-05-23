PTCG Pocket擴充包「進擊悖謬」5.28推出　朱／紫神獸登場！

Pokémon 卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》即將迎來全新主題擴充包。官方宣布，新主題擴充包「進擊悖謬」將於 5 月 28 日上午 9 時起推出，當中最大焦點是《寶可夢 朱／紫》登場的故勒頓、密勒頓，以及帶有「古代」或「未來」標記的悖謬寶可夢將首次加入卡牌包。



「進擊悖謬」5 月 28 日正式加入卡包陣容

今次擴充包主打《寶可夢 朱／紫》相關內容，當中包括故勒頓、密勒頓等人氣神獸，以及多隻有「古代」或「未來」標記的悖謬寶可夢。這亦是相關主題卡牌首次在《PTCG Pocket》的卡牌包中登場，對喜歡《朱／紫》世代的玩家來說，相當值得期待。

官方亦已公開「進擊悖謬」介紹影片，讓玩家率先了解今次新卡包的主題與部分登場卡牌。不過，官方亦提醒，擴充包登場時間有可能不經預告而變更，最終安排仍以遊戲內公告為準。

「古代」與「未來」卡牌首次加入

「進擊悖謬」其中一個重點，是首次加入「古代」和「未來」兩種新要素卡牌。根據官方介紹，「古代」卡牌右上角會有類似地層的紋樣，而「未來」卡牌右上角則會有幾何圖案，用來區分兩種不同類型。

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這種設計不只是視覺標記，也會影響牌組搭配。玩家如果將同樣屬於「古代」或「未來」的卡牌配合使用，就有機會產生加乘效果，組出更具特色和強度的牌組。這代表組牌思路會進一步擴展。不再只是單純按屬性或單張強卡選擇，而是可以圍繞「古代」和「未來」標記設計整副牌，令對戰變化更加豐富。

故勒頓EX、密勒頓EX 成焦點卡牌

今次擴充包中，最受注目的自然是故勒頓EX 和密勒頓EX。兩者都是《寶可夢 朱／紫》的代表性傳說寶可夢，在原作遊戲中已有相當高人氣，今次以 ex 卡形式加入《PTCG Pocket》，預計會成為不少玩家抽卡目標。

除了兩大神獸外，官方亦介紹了鐵包袱 ex、土龍節節、奇麒麟、猛雷鼓等卡牌，並有奧琳博士及弗圖博士等訓練家卡登場。由卡牌陣容來看，今次擴充包明顯圍繞《朱／紫》的悖謬寶可夢世界觀設計，古代與未來兩邊都有代表角色加入。

新收藏冊與收藏板 6 月 1 日登場

除了卡牌包本身，官方亦宣布將於 6 月 1 日加入全新收藏冊和收藏板，圖案主題為密勒頓。玩家可透過開封卡牌包、參與得卡挑戰等方式獲得卡牌，並利用收藏冊和收藏板整理自己的收藏。

「進擊悖謬 勳章活動」同步開跑

官方亦預告遊戲內將陸續推出多項活動。首先是「進擊悖謬 勳章活動」，預計於 5 月下旬至 6 月上旬舉行。在勳章活動中，玩家只要在與其他玩家的對戰中獲勝，就可以獲得可設定在個人資訊中的勳章。活動期間亦會推出相關任務，玩家在「與他人對戰」獲勝後，有機會取得「閃亮沙子」等報酬。

6 月上旬推出「社群週」

另一個即將登場的活動是「社群週」，預計於 6 月上旬舉行。活動期間會推出「社群週任務」，玩家可透過「交換」和「分送」等互動玩法，獲得交換沙漏及特別周邊物品等報酬。

6 月中下旬還有掉落與得卡挑戰活動

官方亦預告 6 月中旬至 6 月下旬會舉辦「蒼炎刃鬼 ex 掉落活動」。玩家只要在特別的「單人對戰」中獲勝，就能取得特典卡牌包 B 系列第 9 波。

同一期間亦會推出得卡挑戰活動，「勾魂眼」和「蒂蕾喵」的特典卡將於得卡挑戰中登場。活動期間亦會同步推出任務，玩家可獲得活動商店券和特典卡兌換券，用來兌換相關特典卡。