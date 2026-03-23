iPhone Fold將拿下折疊機28%市場份額？與華為、Samsung三分天下

調研機構Counterpoint Research預測，蘋果今年發布首款摺疊屏iPhone Fold之後，有望拿下28%的市場份額，與Samsung、華為三分天下。



整體市場來看，2026年摺疊屏智能手機的出貨量將實現20%的增長，由於生產力和媒體表現上的優勢，OEM廠商（Original Equipment Manufacturer，指的是原始設備製造商）正越來越多地將書本型設備（大摺疊）作為其摺疊屏市場策略的重心，而這一趨勢也得到了OEM持續資源傾斜的加強。

調研機構Counterpoint Research預測，蘋果今年發布首款摺疊屏iPhone Fold之後，有望拿下28%的市場份額，與Samsung、華為三分天下。（Counterpoint Research）

值得注意的是，這並不是第一家調研機構給出如此結論了，此前IDC也曾預測，蘋果將憑藉iPhone Fold的強勢入局，直接以超過22%的份額躋身市場前三。

iPhone Fold將在今年9月發佈，這是網上流傳的概念圖。（Appletrack）

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Samsung憑藉深厚的技術積累與全球渠道優勢，仍將佔據六成的市場份額，保持行業第一。華為依託中國市場的絕對統治力及鴻蒙生態協同，將拿下17%的全球份額，穩居頭部。

此前IDC也曾預測，蘋果將憑藉iPhone Fold的強勢入局，直接以超過22%的份額躋身市場前三。（IDC）

據悉，iPhone Fold將在今年9月發佈，整機採用類似Galaxy Z Fold系列的翻蓋式設計，雙屏方案。內屏是7.76英吋，分辨率是2713×1920，採用無開孔設計，配備一顆屏下前攝；外屏是5.49英吋，分辨率是2088×1422，採用挖孔屏方案。

該機將採用全新技術，讓屏幕幾乎看不到摺痕，這也是蘋果這幾年在全力攻關的技術。此外還有鈦金屬機身、耐用的液態金屬鉸鏈、兩顆後置攝像頭，並且將採用Touch ID指紋識別技術，而非目前iPhone所使用的面部識別（Face ID）技術。

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