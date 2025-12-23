三星AI雪櫃首搭Gemini！內置相機可認食物推食譜　更藏這驚人功能

三星電子宣佈，將在下月（2027年1月）於拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展（CES）前，通過「搶先看」活動在美國首次亮相一款全新的Bespoke AI雪櫃。



該產品搭載Google人工智能模型Gemini，成為首款應用該技術的家用電器，雪櫃內置攝像頭，可識別雪櫃內存儲的食品。

+ 17

Samsung表示，與此前僅能識別幾十種食品的舊機型相比，新雪櫃的識別範圍顯著擴大。基於識別結果，Gemini可為用戶推薦相應食譜或協助規劃食品採購，幫助用戶更高效地管理廚房食材。

此外，Gemini也將應用於三星旗下的紅酒冷藏櫃，使其能夠識別酒標並自動生成存儲酒品的清單。

三星電子數字家電事業部負責人Moon Jong-seung表示：「我們與Google合作的先進人工智能視覺技術，將為用戶帶來獨特而智慧的美食體驗。」

延伸閲讀：小米首款伺服電動牙刷 備LCD彩色螢幕 6軸陀螺儀識齒面分區清潔（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】