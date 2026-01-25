12款旗艦手機拍照效果盲測 iPhone、小米均參加 但第一名竟是它
近日，Versus 進行了一年一度的旗艦手機影像盲測，本次測試涵蓋了12款熱門旗艦手機。
12款旗艦手機誰是拍照第一名？投票結果曝：
這12款手機分別是：
1. iPhone 17 Pro Max
2. Galaxy S25 Ultra
3. Pixel 10 Pro XL
4. Sony Xperia 1 VII
5. OnePlus 15
6. Xiaomi 17 Pro Max
7. ASUS Zenfone 12 Ultra
8. OPPO Find X9 Pro
9. vivo X300 Pro
10. Motorola Edge 70
11. Huawei Pura 80 Ultra
12. Nothing Phone (3)
測試採用兩兩對決的方式，涵蓋了日間和低光兩個攝影場景，通過粉絲投票決定哪款手機晉級下一輪。在首輪對決中，iPhone 17 Pro Max以67%的得票率擊敗了小米17 Pro Max，Google的Pixel 10 Pro XL同樣表現出色，以67%的得票率戰勝了一加15。
進入第二輪，Pixel 10 Pro XL以65%的得票率淘汰了iPhone 17 Pro Max，Nothing Phone (3) 以86%的得票率戰勝了Galaxy S25 Ultra，vivo X300 Pro則擊敗了華碩Zenfone 12 Ultra，晉級決賽。
進入最終決賽圈，Nothing Phone (3)僅獲得8%的得票率，vivo X300 Pro以47%的得票率超越Pixel 10 Pro XL的45%，奪得本次盲測的冠軍。
值得注意的是，本次盲測僅涉及主攝且並非由專業攝影師操刀，但它真實反映了用戶對畫質的審美偏向。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】