2025最佳手機評選 iPhone 17、S25 Ultra誰最強 嚴選9大界別最佳！｜回顧2025年，智能手機市場經歷了近年最精彩的技術革新，各大品牌不再單純堆砌硬件規格，而是更著重於用家體驗的細節打磨與AI人工智能的深度整合。從Apple破天荒下放旗艦技術，到Android陣營在摺疊屏幕與長焦攝影上的突破，用家有了更多元化的選擇。無論是追求極致性能的電競玩家、熱愛攝影的創作人，抑或是尋求高性價比的精明用家，今年的市場都能滿足你的需求。我們綜合了整年實測資訊及市場反應，為大家嚴選出本年度9大界別的最佳手機，可在機海中找到最適合自己的完美拍檔。



2025 最佳旗艦手機：iPhone 17 與 Samsung Galaxy S25 Ultra 雙雄並立

在競爭最激烈的旗艦機皇領域，今年呈現出iOS與Android兩大陣營平分秋色的局面。首先是Apple帶來的驚喜之作iPhone 17，這款標準版機型在今年被譽為「最有誠意的一代」。Apple一改以往的策略，對iPhone 17表現得異常大方，幾乎將過往只在Pro系列出現的頂級性能全面下放。無論是屏幕技術還是核心處理器效能，iPhone 17的表現都直逼iPhone 17 Pro系列，然而其售價卻僅為Pro版本的七成。這種極致的「以下犯上」策略，讓它成為了果迷升級的首選，以更親民的價格享受到旗艦級的體驗，無疑是今年最明智的旗艦入門選擇。

iPhone 17

而在Android陣營方面，Samsung Galaxy S25 Ultra繼續發揮其「穩打穩扎」的特質。雖然若單論硬件跑分的極限性能，S25 Ultra未必能完全壓倒年底湧現的一眾國產旗艦手機，但Samsung勝在系統穩定性與全能表現。S25 Ultra依然是目前市面上最可靠的手機與攝影利器，其拍攝系統經過多代調教，在各種場景下均能保持穩定的成像質素。加上全新的AI功能更趨實用，進一步提升了商務與日常操作的效率。值得一提的是，隨著年底市場開始傳出S26 Ultra的消息，S25 Ultra在不少零售商已開始下調價格，這使得它的競爭力不跌反升。

Samsung Galaxy S25 Ultra

2025 性價比最高手機：iPhone 17 引領風騷 小米15T Pro 強勢突圍

談及2025年的「性價比」之王，iPhone 17再次榜上有名且當之無愧。正如前文所述，它以標準版的價格提供了接近Pro級的性能體驗，這種越級的規格配置在Apple的產品歷史中極為罕見。對於大眾消費者而言，無需花費過萬便能擁有一部性能過剩、系統流暢且保值率高的頂級手機，iPhone 17無疑定義了旗艦手機的性價比標準，在此不再贅述其詳細規格，但其市場統治力絕對是今年之冠。

iPhone 17

與此同時，Android陣營亦有一位強有力的挑戰者——小米15T Pro。小米一直以來都是高性價比的代名詞，而今年的15T Pro更是將此理念發揮得淋漓盡致。在四千多元的價位段，它竟然配備了兩億像素的長焦拍攝鏡頭，加上Leica加持，這在以往通常是萬元級旗艦的專屬配置。除了驚人的影像規格，小米15T Pro在核心處理器與屏幕素質上也保持了接近旗艦級的水準，操作流暢度極佳。對於預算有限但又渴望體驗頂級長焦攝影與高性能遊戲體驗的用家來說，小米15T Pro極具吸引力。

小米15T Pro

2025 最佳打機手機：iPhone 17 Pro Max 散熱革命成就電競王者

對於手機遊戲玩家而言，2025年的最佳選擇毫無懸念地落在iPhone 17 Pro系列。雖然過往iPhone的性能一直強悍，但散熱問題往往限制了其長時間的高頻輸出。然而，今年Apple終於正視並解決了這個痛點，iPhone 17 Pro系列在機身散熱結構上進行了大幅度的改良與革新，在實測時發配其出色的vapor chamber散熱系統，比以往手機長時間打機時的熱度明顯低得多。令實際遊戲體驗中表現得極為顯著，即使在運行高畫質、高幀率的大型3D遊戲時，機身依然能保持冷靜，不再出現因過熱而強制降頻或畫面卡頓的情況。

iPhone 17 Pro Max

2025 最強拍攝手機：HUAWEI Pura 80 Ultra 原生光學與 VIVO X300 Pro AI美學

今年的手機攝影界別競爭異常白熱化，各家廠商在光學硬件與計算攝影上均有突破。當中，HUAWEI Pura 80 Ultra憑藉其強大的原生相機系統脫穎而出。華為在光學領域的深厚積累在這一代產品上得到了完美釋放，無論是廣角主鏡頭還是長焦鏡頭，Pura 80 Ultra都展現出極高的光學質素。其原生拍攝的直出效果非常細膩，色彩還原度與動態範圍極佳，那種自然的景深與質感絕對追得上不少專業級單鏡反光相機，對於追求真實光影與細節的攝影愛好者來說，它無疑是手中的創作神器。

HUAWEI Pura 80 Ultra

另一方面，vivo X300 Pro則代表了計算攝影與AI美學的另一種高峰。vivo在人像與風景攝影上的調教一直備受好評，而X300 Pro更進一步強化了其AI圖像處理能力。其拍攝質素出眾之餘，最強大之處在於AI修圖與環境氛圍的營造。例如在處理天色變化、逆光場景或人像膚色時，X300 Pro的算法能呈現出非常自然且討好眼球的效果，讓普通用戶隨手一拍也能得到大師級的作品。HUAWEI的硬核光學與vivo的極致算法，共同構成了2025年手機攝影的最強風景線。

vivo X300 Pro

2025 最佳音響手機：POCO F8 Ultra 聯手 Bose 打造流動低音炮

在影音娛樂方面，今年最令人耳目一新的產品非小米旗下的POCO F8 Ultra莫屬。POCO這次選擇與國際頂級音響品牌Bose進行深度合作，共同研發手機的揚聲器系統，結果令人驚艷。POCO F8 Ultra在播放音樂時的表現，其音質的厚度與層次感確實比市面上絕大多數手機都要出色，特別是在低音的下潛與力度方面，呈現出手機界少有的震撼感，甚至勝過不少入門級的藍牙喇叭。這種「流動低音炮」般的體驗，在觀看電影或獨自享受音樂時能獲得極佳的沉浸感。不過，鑑於其外放音量與穿透力實在太強，我們也不得不溫馨提示用家，在使用這部「最佳音響手機」時，務必注意場合，盡量避免在交通工具或公眾場合大聲播放，以免對他人造成騷擾。

POCO F8 Ultra

2025 最佳摺屏手機：HONOR Magic V5 輕薄與全能的完美平衡

2025年是摺疊屏幕手機技術成熟的一年，Samsung、vivo等廠商均推出了水準不俗的摺疊旗艦，但要數令人印象最深刻、綜合體驗最佳的，首推HONOR Magic V5。Honor在摺疊屏領域的進化速度驚人，Magic V5成功突破了物理限制，擁有超乎想像的超薄機身，手感幾乎與傳統直板手機無異，解決了摺疊機厚重的長久痛點。

HONOR Magic V5

更難能可貴的是，Magic V5並沒有因為追求輕薄而犧牲其他關鍵規格。其拍攝質素依然強悍，完全拍得住不少頂級直板手機，打破了摺疊機拍照稍遜的刻板印象。同時，它在電池續航力及屏幕耐用程度方面都有極高水準的表現，讓用家能安心將其作為主力機使用。再加上其定價策略相當進取，相比同類競品更具吸引力，因此HONOR Magic V5獲得「2025最佳摺屏手機」的稱號絕對是實至名歸。

Huawei Mate XT

2025 最有驚喜手機：Huawei Mate XT 三摺屏幕重新定義流動形態

若要選出今年最具創新意念與驚喜感的產品，HUAWEI Mate XT三摺屏幕手機毫無疑問奪得頭籌。今年初，這款備受矚目的三摺手機終於登陸香港市場，向世界展示了手機形態的無限可能。Mate XT並非單純的炫技，而是透過創新的鉸鏈與屏幕技術，真實地展現了三摺設計的實用價值。用家可以根據場景需求自由變換形態：它既可以是一部便攜的直板手機，也可以展開兩摺變成一般的方形大屏，更可以完全展開，化身為一部功能完整的平板電腦。這種「一機三用」的體驗，極大地方便了商務辦公與影音娛樂的需求。相比起年底後期才推出市場的Samsung Trifold三摺屏手機，Huawei Mate XT在實用度設計與軟件適配上更為成熟，為沉悶已久的手機外觀設計帶來了真正的突破與驚喜。

2025 最佳千元手機：HONOR X6c 平玩AI功能的入門首選

在2025年的手機市場，千元價位（約港幣一千元左右）的選擇其實並不算多，廠商大多集中火力在二千多元的中低價位段廝殺，導致入門級市場稍顯冷清。然而，如果預算真的有限，嚴格控制在千元以內，HONOR X6c 便是當中的滄海遺珠，亦是不錯的實用之選。

HONOR X6c

HONOR X6c 的最大賣點在於它打破了價格界限，讓千元機也能享受到AI人工智能帶來的便利。雖然受限於成本，其硬件配置無法與中高階機型相比，但X6c勝在續航能力相當不錯，足以應付一整天的使用，且基礎性能表現對於日常通訊、瀏覽網頁來說已經可以接受。以「千元有找」的價格，能夠買到一部耐用、美觀且具備基礎AI功能的手機，HONOR X6c 絕對是預算有限者的首選。

2025 私心最佳手機：iPhone Air 與 OPPO X9 Pro 雙機流的極致體驗

在評選完大眾市場的最佳手機後，最後要分享的是記者這幾個月來實際使用頻率最高、私心最喜愛的兩部手機組合——iPhone Air 與 OPPO X9 Pro。這兩部手機各有千秋，剛好互補了彼此的優缺點，成為了記者日常生活中的最佳拍檔。

iPhone Air

首先是iPhone Air，它給人的第一印象就是「輕薄得不可思議」。其極致的手感讓長時間握持不再是負擔，特別是在長時間打機時，手腕完全不會感到疲累。而且其續航力表現遠超預期，加上eSIM的便利性，非常適合作為主力通訊、工作及遊戲用機。然而，iPhone Air 唯一的遺憾是僅配備單鏡頭，限制了攝影的發揮。

OPPO X9 Pro

這個缺點正好由 OPPO X9 Pro 完美填補。OPPO 與哈蘇（Hasselblad）合作的影像系統深得記者歡心，其相機表現堪稱「效能怪獸」。不僅廣角端畫質細膩，其長焦鏡頭更是出色，甚至可以另加增距鏡，直接變身為一支長炮，在街頭抓拍或演唱會拍攝時無往不利。雖然前文提到的vivo X300 Pro也很優秀，但記者私心更偏愛哈蘇那種獨特的色彩風格與快門質感。因此，iPhone Air 負責日常流暢體驗，OPPO X9 Pro 負責極致影像創作，這便構成了2025年記者心目中最完美的「雙機流」組合。