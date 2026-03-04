細機都有大電池？三星小米等四款旗艦纖薄強悍　手感好到不想放

自從iPhone 14系列取消mini型號之後，如今已經很難看到屏幕小於6英寸的小屏手機了，各家廠商推出的「小直屏」尺寸也控制在6.2-6.3英寸左右。但用慣了大屏手機，6.3英寸的小屏手機手感仍舊驚豔。



今天，我們就來盤點四款小屏旗艦，每款不僅顏值高，也都相當能打，排名不分先後。

四款6.3英寸的小屏手機一覽：

+ 4

1. HONOR Magic8 Pro Air

推薦人群：對護眼、輕薄手感有需求的用戶



作為一款將Air加入到名稱中的產品，HONOR Magic8 Pro Air將機身重量控制在155g，厚度僅有6.1mm，同時在影像、續航、可靠性等維度都表現均衡。該機正面採用一塊6.31英寸的極窄四等邊屏幕，配合航空鋁一體化中框，同時兼顧了輕盈與耐用。

性能方面，HONOR Magic8 Pro Air內置天璣9500第三代3nm全大核旗艦晶片，性能拉滿無妥協，無論是處理複雜工作文檔，還是運行大型3D遊戲，都能流暢自如，滿血輸出。同時，該機還內置有5500mAh超大容量電池，支持80W有線超級快充+50W無線超級快充，打破了輕薄手機續航差的固有觀念。

HONOR Magic8 Pro Air的影像配置也很硬核，主攝搭載5000萬像素旗艦同款1/1.3英寸超大底，配合f/1.6超大光圈與CIPA5.0級防抖，小白也能輕鬆拍出清晰照片；6400萬像素長焦支持3.2倍光學變焦與100倍數字變焦，同樣配備CIPA5.0級防抖，遠處的景色隨時記錄。

2. vivo X300

推薦人群：對影像配置有極致需求的用戶



為了打造小屏好手感，vivo X300在直角中框邊緣進行了圓角打磨，搭配大R角的設計，握在手中幾乎沒有頂手感。其主打配色幸運彩能在不同的光線角度下閃爍出彩虹色彩。該機正面採用6.31英寸的蔡司大師屏，局部峰值亮度達到4500nit，日間陽光下也能看清畫面。

vivo X300內置了6040mAh第二代半固態藍海電池，滿電狀態下重度測試5小時後，還能剩餘68%電量，小巧的機身也能保證不錯的日常使用體驗，該機還支持同款90W超快閃充+40W無線閃充，能在30分鐘內充入67%的電量，為用戶提供了更多的選擇。

vivo X300的優勢在於出色的影像系統，主攝採用了與Samsung 和MTK三方聯合定製的HPB傳感器，1/1.4英寸大底搭配2億像素，長焦則採用了全新的LYT-602傳感器，支持獨家的VCS技術，感光能力進一步提升。至於自研影像晶片，得益於vivo與MTK的深度合作，自研V3+影像晶片的能力已經融入天璣9500，帶來體驗更出色的4K60幀電影人像視頻等一系列新功能。

3. 小米17 Pro

推薦人群：想入手一款全面旗艦，多用幾年的用戶



小米17 Pro最大的特色，在於其配備的2.7英寸背屏，它具備諸多實用功能，比如讓用戶第一次能「像相機一樣」使用主攝自拍，使用大底、光學防抖、徠卡色彩拍出不一樣的自己。同時，時間、天氣、鬧鐘、日程、倒計時、音樂控制也可通過背屏完成，甚至還能玩點小遊戲，花樣繁多。

小米17 Pro的影像配置也很強大，5000萬像素主攝+5000萬像素超廣角+5000萬像素5X潛望長焦的後攝組合，搭配徠卡影調，能拍出張力十足的照片。性能方面則是第五代驍龍8至尊版+LPDDR5X+UFS 4.1的組合，搭配Xiaomi HyperOS 3系統，遊戲體驗流暢穩定。

續航充電方面，小米17 Pro將6300mAh電池置入到8mm機身裏，搭配1.5K屏幕和LTPO變頻技術，日常中度使用可以輕鬆撐1.5天，重度使用一天無壓力。100W有線+50W無線相當方便，追求速度有線半小時從1%到滿電，無線充放桌面輕鬆自然，不需要頻繁插拔。

+ 4

4. Samsung Galaxy S25

推薦人群：對手感尺寸有極致需求，想體驗AI的用戶

Samsung Galaxy S25延續了系列「小屏機皇」的產品調性，該機厚度控制在7.2mm，重162克，整體更加輕薄；機身邊框採用了裝甲鋁材質，邊緣經過微弧處理，握感更加順滑，避免了之前直角邊框可能帶來的割手問題，IP68防塵防水也能減少日常損壞風險。

續航配置方面，Galaxy S25配備了4000mAh的電池，經過5小時重度續航測試後，S25仍剩餘81%的電量，足以滿足用戶一天的使用需求。在充電方面，S25支持25W有線快充和15W無線充電。S25從1%的初始電量充電30分鐘，可以充入40%的電量，平均每五分鐘充電速度為7%左右，大概65分鐘左右充滿，能夠滿足用戶補充電量的需求。

5. 結語

在當前的技術形態之下，手機廠商們已經很難再搞出其他花活兒了，小尺寸機型目前來看是有很大市場空間的，未來也將會有更多廠商跟進推出小屏手機，小屏黨的春天就快來了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】