Canon EOS R6 Mark III支援7K片門全開　3250萬像素售價具競爭力

Canon正式發布了新一代EOS 6系專微相機——Canon EOS R6 Mark III。Canon EOS R6 Mark III採用了一塊全新開發的約3250萬像素全畫幅傳感器，最高支援7K 60P RAW視頻內錄，無論是在靜態照片還是在視頻拍攝方面都得到了全面的提升，HK$19,280的價格卻與前代產品基本持平，所以這台相機在發布後就得到了廣泛的市場關注。今天，我們就來看看這台相機的具體表現。

初代Canon EOS R6發布於2020年，在當時這台相機憑藉着出色的拍攝體驗以及親民的價格受到了廣泛的市場關注。兩年後發布的EOS R6 Mark II，在對焦、連拍以及視頻拍攝方面上得到了進一步的提升，使這台相機直到今天依舊是大部分選購相機時的第一選擇。

時至今日，全新發布的EOS R6 Mark III進一步提升了像素數量，為用戶帶來更加精細的畫質，並且在視頻拍攝方面更加專業的規格，最關鍵的是售價還與前帶基本持平，讓這台相機有着非常強勁的市場競爭力。

在正式評測開始前，簡單介紹下這台相機的具體參數。Canon EOS R6 Mark III採用了一塊全新開發的約3250萬有效像素全像素雙核CMOS圖像感應器。相比前代機型，像素數提升了約830萬，配合DIGIC X影像處理器能夠為用戶帶來更加細膩的畫質表現。

對焦方面，Canon EOS R6 Mark III採用了第二代全像素雙核對焦，支援識別包括人物、動物、交通工具在內的九種被攝體。在連拍方面，Canon EOS R6 Mark III最高支援每秒40張的連拍速度。

在視頻方面，Canon EOS R6 Mark III是Canon首款支援片門全開功能的EOS專微相機，最高可以拍攝7K 30P RAW/MP4格式視頻。 此外，也支援Canon Log2、Canon Log3、HDR PQ、HLG等專業的色彩模式，為專業級用戶帶來了更加寬廣的後期調色空間。

接下來，我們就來看看這台相機的具體表現究竟如何。

1. 外觀

首先在外觀方面，Canon EOS R6 Mark III整體上保持了前代EOS R6 Mark II的設計語言，僅在一些機身細節部分進行了更改。如果是從EOS R6 Mark II升級到EOS R6 Mark III的用戶，這台相機在操作上基本不會增加任何的學習成本。

在按鍵佈局方面，也延續了前代EOS R6 Mark II的按鍵佈局。在機身背面的評分按鈕增添了色彩模式選擇的功能，用戶可以在拍攝照片或者視頻時通過該按鈕選擇不同的色彩模式。在機身的模式轉盤上增添了S&F（快/慢動作視頻錄製）選項。還有一個非常實用的點，在機身的正前方增加了一枚Tally燈，方便用戶即時查看相機工作狀態。

在尺寸與重量方面，Canon EOS R6 Mark III機身尺寸約為138.4×98.4×88.4mm，重量約為609g，包含電池以及存儲卡的重量約為699g，相較於前代變化不大。

在接口方面，Canon EOS R6 Mark III分別配置了外接麥克風接口、3.5mm耳機接口、遙控接口、USB Type-C接口以及一個全尺寸HDMI接口。在存儲方面，Canon EOS R6 Mark III採用了與EOS R5 Mark II一樣的雙卡槽合計，支援一張CFexpress Type B以及一張SD卡。用戶可以根據自己的需求來選擇不同的存儲卡進行存儲。

在電池方面，Canon EOS R6 Mark III採用了一塊LP-E6P電池，根據筆者的實際的拍攝體驗來講這塊電池的續航能力不錯，基本上可以滿足一整天的拍攝。

2. 畫質：感光度、寬容度測試

前面我也提到了，Canon EOS R6 Mark III採用了一塊全新開發的約3250萬像素全畫幅傳感器。相信大家也一定非常關心這塊全新的傳感器帶來的畫質變化。接下來，就讓我們來看看Canon EOS R6 Mark III的畫質表現究竟如何。

首先來看看各檔感光度表現，在拍攝靜態照片時，Canon EOS R6 Mark III提供了ISO 100-ISO 64000感光度範圍，並且可以向下拓展至ISO 50向上拓展至ISO 102400，在拍攝時，我選擇RAW+JPEG雙格式記錄，固定機位，用100%實際截圖展示。

通過實際測試結果來看，Canon EOS R6 Mark III的感光度從ISO 100-ISO 3200之間不論是JPEG格式圖片還是RAW格式的表現都非常不錯，都擁有着非常出色地畫質表現。即使是將ISO提升至6400無論是RAW格式還是JPG格式的照片也都保持着較為優秀的細節。

接下來我們來看看Canon EOS R6 Mark III的寬容度測試實況，這裏我分別測試了這台相機在ISO 100、ISO 1600、ISO 3200和ISO 6400下的寬容度表現。

在ISO 100的情況下，Canon EOS R6 Mark III的寬容度表現非常優秀。在通過後期軟件將曝光拉回之後可以看到從-1EV一直到-4EV，幾乎都沒有噪點，同時畫面也沒有出現偏色的現象。即使在當曝光補償降到-5EV時，畫面中也只有輕微的噪點出現，並不影響畫面觀感。如此出色的寬容度表現可以讓用戶更加放心的在大光比環境下進行拍攝。

在ISO 1600的情況下，Canon EOS R6 Mark III的寬容度表現依舊非常優秀。可以看到在-3EV的情況下畫面才開始出現較為明顯的噪點，但整體仍在可以接受的範圍內。

在ISO 3200的情況下，可以看到在-1EV檔時畫面出現了輕微的噪點，在-2EV檔時畫面開始出現噪點，但在可以接受的範圍內。

當測試來到ISO 6400的情況下，Canon EOS R6 Mark III的寬容度表現依舊非常優秀，可以看到直到-3EV檔畫面始終沒有出現偏色，僅僅是噪點的增加。

而在實際拍攝方面，Canon EOS R6 Mark III的寬容度表現也非常的出色。可以看到下面原圖的畫面暗部細節已經基本丟失。在通過後期之後，不僅畫面細節清晰地呈現出來，並且在畫面中也沒有明顯的噪點增加以及偏色的問題出現。所以我們在日常拍攝在面對大光比場景時也可以更加大膽的對相機參數進行設置。

3. 對焦與連拍

Canon EOS R6 Mark III採用了第二代全像素雙核對焦系統，這台相機搭載的第二代全像素雙核CMOS AF II技術，帶來了最多6097個可用自動對焦點位（前代為4897個）和最多1053區的自動選擇自動對焦區域。其對焦覆蓋範圍在檢測出被攝體時約為100%×100%的面積，並支援-6.5 EV的暗光對焦能力。

在被攝體識別方面，Canon EOS R6 Mark III可以檢測並追蹤包括人物、動物（如貓、狗、鳥、馬），以及交通工具（如賽車、摩托車、火車、飛機）在內的多種被攝體。此外，這台相機還新增了「註冊人物優先級」功能，可在多人場景中優先追蹤預設的特定人物，讓焦點牢牢鎖定在主角身上。

Canon EOS R6 Mark III登場｜7K Open Gate＋40fps高速連拍全片幅

從實際的測試來看，即使是畫面中的人物處於中遠景位置，Canon EOS R6 Mark III依舊可以將焦點牢牢的鎖定在人物眼睛上，即使是轉身或是短暫的消失於畫面之中後，Canon EOS R6 Mark III的對焦系統依舊可以迅速反應，始終保證焦點鎖定在人物之上。

當然，除了人物之外，我們也測試了Canon EOS R6 Mark III對於動物以及交通工具被攝體的識別能力，可以看到Canon EOS R6 Mark III也依舊可以精準的鎖定拍攝目標。

在連拍方面，Canon EOS R6 Mark III在電子快門下最高支援每秒40張的連拍速度，在機械快門下也可以達到每秒12張的連拍速度。並且支援預先連續拍攝功能，可以記錄按下快門前約0.5秒內的圖像。對於經常拍攝體育、生態以及新聞紀實的用戶來說，可以更加輕鬆地捕捉到精彩瞬間。

4. 防抖

Canon EOS R6 Mark III內置了五軸防抖結構，在搭配支援IS防抖功能的RF鏡頭使用時最高支援8.5級協同防抖效果。可以讓用戶輕鬆手持拍攝出穩定的圖像效果，我也特意在夜晚以手持的方式測試了這台相機的防抖能力。

下面這張照片是我手持Canon EOS R6 Mark III以1.3秒的曝光時間拍攝的樣片，將畫面100%放大之後可以看到照片中的建築依舊保持着比較清晰的細節，足以證明Canon EOS R6 Mark III出色的防抖效果。

5. 視頻

Canon EOS R6 Mark III在視頻拍攝方面也有着很大的提升，這台相機最高支援7K 60P RAW、超採樣的4K 60P視頻以及無裁切的4K 120P視頻拍攝。此外，Canon EOS R6 Mark III也是首款支援片門全開功能的Canon EOS專微相機，最高可以拍攝7K 30P RAW格式或者MP4格式的視頻，極大豐富了視頻後期時的裁切空間。

通過Canon EOS R6 Mark III拍攝4K 120P視頻，我們可以在後期時通過升格來獲得更加平滑的畫面效果，為視頻帶來更多的創意空間。

一般來講我們平常拍攝的視頻比例基本上都是16:9，畫面相較於照片的視角會有一定的裁切，Canon EOS R6 Mark III支援利用整個傳感器拍攝7K分辨率的3:2畫幅視頻，也就是我們常說的片門全開。由於捕捉到了更多的畫面訊息，所以我們可以在後期時將同一段素材根據不同的需要裁切成不同的畫幅比例，實現「一次拍攝，多種用途」。

Canon EOS R6 Mark III採用了與自家CINEMA EOS電影機同款的色彩模式，支援Canon Log2、Canon Log3、HDR PQ、HLG等專業的色彩模式，滿足了專業級用戶對於視頻色彩調整的需求。

另外，Canon EOS R6 Mark III也搭載了此前在PowerShot V1和EOS R50 V上備受歡迎的14種色彩濾鏡模式，對於不想在後期調色上投入大量精力的用戶來講，使用該功能可以方便用戶拍攝出極具風格化的畫面。

此外，Canon EOS R6 Mark III在菜單設置中也加入了波形監視器、斑馬線、偽色多種可以讓用戶更加精確掌控畫面曝光的輔助功能。

波形監視器能夠以直觀的波形圖形式展示畫面的亮度分佈，讓用戶迅速了解畫面整體曝光情況，無論是高光過曝還是暗部欠曝都能一目瞭然。

斑馬線功能則會在畫面中過曝的區域顯示條紋，方便用戶快速定位需要調整曝光的位置。

而偽色功能通過為不同亮度區域賦予不同顏色，更精準地判斷畫面曝光是否準確，從而拍攝出曝光恰到好處的作品。

在介紹外觀時我也提到了，Canon EOS R6 Mark III在機身的模式轉盤上增添了S&F（快/慢動作視頻錄製）選項，這台相機在4K規格下可以選擇拍攝60倍快速至5倍慢速，在FHD規格下可以選擇拍攝60倍快速至7.5倍慢速，使用該模式用戶可以輕鬆拍攝出慢動作或快進視頻，進一步豐富視頻的表現力。

6. 樣片與總結

接下來讓我們來看看Canon EOS R6 Mark III的實拍樣片，所有樣片使用RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM以及RF45mm F1.2 STM拍攝，所有樣片經過輕微調色。

最後，簡單的進行一下總結。Canon EOS R6 Mark III無論是在靜態照片還是視頻拍攝上都有着相當不錯的拍攝性能。全新開發的約3250萬像素全畫幅傳感器可以讓用戶拍攝出細節更加豐富的攝影作品，並且在高感以及寬容度方面也有着相當優秀的表現。

在視頻方面，Canon EOS R6 Mark III也有着非常明顯的提升，7K 60P RAW內錄、7K 30P片門全開、Canon Log2等功能的加入也讓這台相機擁有了更加專業的視頻拍攝體驗以及後期創作空間。可以更好的滿足視頻創作者的專業需求。

最後再來談談價格，Canon EOS R6 Mark III的官方售價為HK$19,280，與前代幾乎持平（EOS R6 Mark II售價HK$15,880），在核心性能升級如此明顯的情況下與上代僅有3千餘元的差價，讓這台相機在當前的市場上極具競爭力。

因此，無論是想要入門全畫幅的攝影愛好者，還是想要升級手中設備的專業攝影師，Canon EOS R6 Mark III一定是你在2025年最值得購入的全畫幅相機。

