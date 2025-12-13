Kodak Snapic A1復古相機！備玻璃鏡頭、自動捲片　新手入門首選

柯達（KODAK）在2025年靠著盲盒迷你數位相機鑰匙圈CHARMERA，在年輕族群掀起話題後，年末再度出招推出全新底片相機Snapic A1。這款新機從前導預告就引發攝影愛好者熱烈討論，許多人猜測會是高階機型，不過正式發表後確認定位為進階傻瓜相機，主打復古外型搭配實用功能，建議售價3899元新台幣（約968港幣），提供象牙白與犀牛灰兩款配色選擇。



相較於市面上其他KODAK底片機，Snapic A1在設計質感與功能性都有明顯提升，特別強調採用三片式玻璃光學鏡頭，並具備自動上片、捲片等便利功能，讓底片攝影新手也能輕鬆上手，這款新機的推出再次證明底片攝影在年輕世代的魅力依舊不減，復古風潮持續發燒。

Snapic A1採用ABS塑料機身打造，外型設計明顯有向經典高階定焦底片機致敬的意味，整體質感比起KODAK其他現行販售的底片相機更加精緻。

Snapic A1的最大亮點是搭載25mm F9.5固定光圈鏡頭，特別採用三片式玻璃光學設計，理論上能提供比其他KODAK底片機更優異的成像品質。

機頂配置OLED顯示螢幕，可即時顯示拍攝狀態，讓使用者隨時掌握相機運作情況。在功能配置方面，Snapic A1具備自動上片與自動捲片功能，大幅簡化傳統底片相機的操作流程，對於不熟悉底片攝影的新手來說相當友善。

此外還支援雙重曝光拍攝模式，讓玩家可以創作出更多元的影像效果。相機內建閃光燈系統，提供手動啟動與全自動兩種模式，室內拍攝時能有效補光。

對焦系統採用兩段式設計，近拍模式涵蓋50公分至1.5公尺範圍，適合拍攝半身人像；汎焦模式則從1.5公尺延伸至無限遠，適合風景拍攝，快門速度固定在1/100秒，搭配F9.5的光圈設定，在室內環境建議搭配閃光燈使用才能獲得理想曝光，電力部分使用2顆AAA電池驅動，官方數據顯示可拍攝約240張底片，續航力表現相當不錯。

Snapic A1的市場定位相當明確，並非要與Lomo MC-A等高階機型競爭，而是鎖定想要嘗試底片攝影、追求復古質感但又希望操作簡便的使用者。相較於傳統即可拍相機，Snapic A1提供更好的機身質感、光學品質以及兩段對焦功能，但拍攝方式仍維持傻瓜相機的簡單邏輯。

從KODAK近期推出的產品線來看，品牌積極在數位與底片兩個領域布局，先前推出的CHARMERA迷你數位相機在社群媒體引發搶購熱潮，證明復古風格產品深受年輕消費者喜愛。

以親民價格搭配實用功能，在底片相機市場開闢出獨特定位，KODAK Snapic A1以3899元新台幣的建議售價切入市場，在功能與價格之間取得不錯平衡點，對於想要體驗底片攝影卻又擔心操作複雜的入門玩家來說，自動上片捲片功能大幅降低使用門檻，復古外型設計也符合當前年輕族群的美學喜好。

