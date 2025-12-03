全球可穿戴設備排名出爐　蘋果華為雙雙落後　排名第一的居然是它

據權威機構Omdia最新報告，2025年第三季度，可穿戴腕帶設備市場小幅增長3%，出貨量達到5460萬台。



小米、蘋果、華為、三星、佳明五大廠商合計拿下63%的出貨份額和84%市場價值，中小廠商在技術、資金與生態壁壘下生存空間持續收窄。

分品牌來看，憑藉在入門級市場的精準佈局，小米以高性價比手環組合實現強勢領跑，穩居全球出貨量第一。

小米Q3出貨量達960萬台，市佔率升至17.6%，按年大增13%，領先優勢明顯。

蘋果以16.6%的份額位居第二，但年增長只有6%；華為以14.8%的份額為據第三，年增長與小米一樣達到了13%。

後續的三星和佳明則與前三差距較大，不過佳明是本季度的最大黑馬，出貨量達290萬台，市佔率5.2%，按年暴漲25%。

Omdia表示，在入門級市場中，基礎手環按年反彈12%，主要由小米、華為和三星推動，利用現有產品組合提升出貨量份額。

功能更強的基礎手環則推動了50–99美元價位段按年增長56%，而50美元以下價位段則下降2%。

智能手錶則是瞄準中端市場，200–300美元價格段按年增長21%，而300–500美元價位段則下降8%。

廠商通過將現有旗艦功能下放至中端價位段來提升競爭力，例如新款Apple Watch SE 3即配備旗艦級健康功能和蜂窩網絡支持。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】