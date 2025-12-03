全球可穿戴設備排名出爐 蘋果華為雙雙落後 排名第一的居然是它
撰文：快科技
出版：更新：
據權威機構Omdia最新報告，2025年第三季度，可穿戴腕帶設備市場小幅增長3%，出貨量達到5460萬台。
小米、蘋果、華為、三星、佳明五大廠商合計拿下63%的出貨份額和84%市場價值，中小廠商在技術、資金與生態壁壘下生存空間持續收窄。
+3
分品牌來看，憑藉在入門級市場的精準佈局，小米以高性價比手環組合實現強勢領跑，穩居全球出貨量第一。
小米Q3出貨量達960萬台，市佔率升至17.6%，按年大增13%，領先優勢明顯。
蘋果以16.6%的份額位居第二，但年增長只有6%；華為以14.8%的份額為據第三，年增長與小米一樣達到了13%。
後續的三星和佳明則與前三差距較大，不過佳明是本季度的最大黑馬，出貨量達290萬台，市佔率5.2%，按年暴漲25%。
Omdia表示，在入門級市場中，基礎手環按年反彈12%，主要由小米、華為和三星推動，利用現有產品組合提升出貨量份額。
功能更強的基礎手環則推動了50–99美元價位段按年增長56%，而50美元以下價位段則下降2%。
智能手錶則是瞄準中端市場，200–300美元價格段按年增長21%，而300–500美元價位段則下降8%。
廠商通過將現有旗艦功能下放至中端價位段來提升競爭力，例如新款Apple Watch SE 3即配備旗艦級健康功能和蜂窩網絡支持。
延伸閲讀：Apple Watch vs 華為智能手錶！5G、AI、健康管理較量誰是霸主？（點擊連結看全文）
+3
智能手錶能測出醫療級數據？誤差最高達45% 算法背後隱藏這謊言Huawei Watch GT6系列港版公布｜運動健康監測升級｜售價發售詳情風起守護｜善用智能手錶預防中風 偵測血壓變化 監察心房顫動Redmi新品發佈 手錶、平板、投影機外 85吋電視有這功能極吸引傳小米潛水手錶不能潛水 公司：完全失實，反對「移花接木」木村拓哉代言 HUAWEI WATCH GT 6 香港開賣！一文睇盡價錢規格
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】