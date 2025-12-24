2025十大AI提示詞曝光！股票稱冠　第二位居然是求神問卜？

千問App發布「2025十大AI提示詞」榜單，揭示了2025年人們使用AI的十大高頻場景，其中問得最多的三類問題為股票、八字和情感諮詢。



本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。

作為人機交互的橋樑，提示詞（prompt）不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元夥伴演變。

在市場表現方面，千問App增長顯著。阿里方面宣佈，該應用公測僅23天，全端月活躍用戶數已突破3000萬，成為全球增速最快的AI應用之一。

功能層面，千問App已向所有用戶開放AI PPT、AI寫作、AI文庫及AI講題四項新能力。

阿里巴巴正持續推進各類生活場景的接入，包括地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等，以不斷增強千問在現實生活中的「辦事」能力。

