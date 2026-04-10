iPhone Fold試產順利9月登場　摺合僅厚9.6mm　首配液態金屬鉸鏈

據產業鏈最新透露，蘋果首款摺疊屏iPhone Fold試產進展順利，無重大問題，不會推遲發布，此前日媒所稱測試遇阻、可能延期的消息不實。



權威人士古爾曼（Mark Gurman）和機構摩根士丹利（Morgan Stanley）均確認，該機按原計劃將於今年9月秋季發布會，與iPhone 18 Pro系列一同推出並開售。目前已在富士康深圳、鄭州園區進入DVT設計驗證試產階段，設計與硬件已定型。

權威人士古爾曼和機構摩根士丹利均確認，iPhone Fold可按原計劃將於今年9月秋季發布會。（X@markgurman）

iPhone Fold為橫向大摺疊方案，採用三星定製LTPO OLED柔性屏，為實現近乎無摺痕，使用液態金屬鉸鏈，強度為鈦合金2.5倍，但加工難度大、行業良率約65%，是量產主要挑戰。

供應鏈方面，富士康獨家組裝，三星顯示獨家供屏，蘋果已下達首批700–800萬台訂單。IDC數據顯示2025年全球摺疊屏出貨約1983萬台，產業鏈預計，蘋果今年上市後，2026年全球摺疊屏銷量有望達2800萬台，其中蘋果摺疊機出貨500萬–700萬台。

據悉，iPhone Fold採用主流的內外雙屏設計，背部還集成有雙攝，橫向排列的方式類似iPhone Air。摺疊後機身83.8mm*120.6mm*9.6mm，外屏約5.49英寸，屏幕分辨率2088×1422像素。

展開狀態機身尺寸為167.6mm*120.6mm*4.8mm，內屏約7.76英寸，分辨率2713×1920像素。內屏前置攝像頭完全集成於屏幕之下，沒有任何劉海、打孔等開口，首次實現真正的全面屏效果。

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