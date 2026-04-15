iPhone 18 Pro棄宇宙橙推深紅色！入場費$9399　摺機9月同步發布

據最新爆料，今年9月份登場的iPhone 18 Pro將提供深灰色、深紅色和銀白色三款極具質感的配色。值得關注的是，上一代備受追捧的宇宙橙將被全新的深紅色所取代。



這種配色方案的變動，已經引起了業內的連鎖反應，部分Android陣營的廠商，似乎敏鋭地捕捉到了這一審美趨勢，目前已有品牌開始緊急打樣深紅色系，試圖在新品發布時緊跟蘋果的審美腳步。

今年9月份登場的iPhone 18 Pro將提供深灰色、深紅色和銀白色三款極具質感的配色。（X@ld_vova）

更多iPhone 18 Pro深紅色外觀展示：

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在消費者最關心的價格方面，iPhone 18 Pro預計將維持上一代的起售價。如果這一消息屬實，那麼該系列的入門機將依然保持在9399港元。在記憶體大幅漲價的背景下，這種價格策略顯得極具市場競爭力。

為了鞏固競爭優勢，蘋果正在採取一項非常有針對性的供應鏈策略。消息稱其正以高價，大規模收購市面上幾乎所有可用的記憶體晶片，甚至不惜犧牲部分運營利潤，以此來擠壓競爭對手的貨源空間。

這一舉動驗證了分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）早前的預測。他認為記憶體價格的上漲雖然會壓低蘋果的硬件毛利率，但通過吸收成本來維持售價，有助於蘋果搶佔更大的市場份額。

蘋果的邏輯在於，通過不漲價策略鎖住用戶後，後續可以通過網路服務帶來的持續收入來彌補硬件上的利潤缺口。這不僅是硬件的競爭，更是生態位的爭奪。

此外，蘋果今年的產品發布節奏將迎來重大調整。9月份的秋季發布會將聚焦於高端市場，同步推出iPhone 18 Pro系列以及備受矚目的摺疊屏手機，率先完成頂級旗艦的排兵佈陣。

iPhone 18 Pro max、iPhone fold和iPhone 18 Pro模組展示（從左到右）。（X@ShishirShelke1）

而面向主流市場的iPhone 18標準版以及定位更輕量化的iPhone 18e，則被推遲到了明年春季亮相。這種拉開產品檔次與發布時間的策略，預示着蘋果正在重新構建其手機業務的競爭節奏。

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