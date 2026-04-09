iPhone Fold最新規格流出　3D打印鉸鏈技術　目標消滅屏幕摺痕

市場對於Apple首款摺疊手機iPhone Fold的規格推測從未間斷，近期來自供應鏈的最新消息指出，Apple為了實現極致平整的視覺體驗，計畫在iPhone Fold的鉸鏈系統中加入3D列印技術。



這項技術的核心目的在於將螢幕摺痕降至最低，解決目前摺疊手機用戶最在意的痛點。這也是業界首次傳出，Apple將精密3D列印應用於摺疊裝置的關鍵結構件中，在此之前，傳聞多集中於液態金屬與雙層強化玻璃的應用。

Apple計畫在iPhone Fold的鉸鏈系統中加入3D打印技術。（X@Majin）

事實上，將3D列印導入鉸鏈並非首創，OPPO旗下的Find N6系列早已在其第二代鈦金屬水滴鉸鏈中採用類似方案。OPPO當時透過雷射測量技術，在微米等級的精度下檢測鉸鏈深度的細微差異，並利用3D液體聚合物填補不平整處，使鉸鏈結構更顯纖薄，同時達成極高水平的平整效果。

+ 1

Apple對於顯示品質向來有著近乎苛刻的要求，多份報告一致認為iPhone Fold的目標是追平甚至超越OPPO在螢幕平整度上的表現。除了追求美觀，採用3D列印技術也符合 Apple近年的生產策略。

目前的Apple Watch系列鈦金屬錶殼，以及iPhone Air的USB-C接口零件，均已證實導入了3D列印製程。相比傳統的鍛造加工，3D列印不僅能製作更精密複雜的幾何結構，還能顯著提升材料利用率，減少生產過程中的資源浪費。

隨著鉸鏈技術細節陸續浮出水面，可以預見Apple正嘗試結合異材質與先進製造工藝，試圖在耐用度與極簡外觀之間取得平衡。若這項3D列印鉸鏈技術能順利量產，iPhone Fold將有望打破摺疊機必然伴隨明顯摺痕的既定印象。

【延伸閲讀】iPhone Fold將於9月發布 外型竟變矮胖惹議：是技術還是信仰？（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

首配哈蘇增距鏡！OPPO Find X9s Pro 跑分現身：天璣 9500 配 7,025mAh 超強續航

OPPO Pad mini 將搭載 S8 Gen 5 兼支援 eSIM 功能!

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】