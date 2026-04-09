消委會．藍牙定位器｜所有樣本鄉村定位差　Samsung表現不及Apple

【消委會／藍牙定位器／Apple／AirTag／Samsung／SmartTag】消委會今日（9日）發布最新的測試報告，挑選合共14款藍牙定位器評測各項功能。結果發現，不論售價低至數十元還是高至數百元的樣本，總評分只有3分至3.5分，當中所有樣本的定位表現一樣遜色，尤其是人煙稀少的鄉村地區及行山徑，或行駛中的交通工具，定位能力相比繁忙的市區明顯下降，而三星Samsung售238元的樣本在該評分範疇只取得1.5分，為眾樣本中最低分。



三星Samsung樣本更不設聲響提示，物主難判斷失物大致位置，更換電池時也不太容易操作。至於另一個大品牌蘋果Apple兩代AirTag都需購買額外配件，才能把AirTag掛於物品上，因此在方便程度評分較低。下文附藍牙定位器總評分表。



藍牙定位器主要透過藍牙及智能裝置（即手機、平板電腦及智能手錶等），協助物主尋找物品的位置，物主需要將定位器與智能裝置配對，其後定位器將持續發送藍牙訊號，一旦定位器超出裝置的藍牙連接範圍，附近使用相同操作系統的裝置，便會接收到訊號，自動匿名將位置資訊傳送至伺服器，再將位置傳送至物主的應用程式。

換言之，若以Apple推出的藍牙定位器（AirTag）為例，當Apple智能裝置用戶分布的地點愈多，其網絡覆蓋範圍愈廣，藍牙定位的速度便會更快速及準確。

藍牙定位器主要透過藍牙及智能裝置（即手機、平板電腦及智能手錶等），協助物主尋找物品的位。（消委會網頁圖片）

各樣本定位表現遜色 三星Samsung樣本最低分

消委會參與由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的首次藍牙定位器測試，涵蓋14款樣本，包括蘋果Apple、三星Samsung及標榜香港品牌的Momax等，售價78元至580元不等，共評估5個不同場景的表現，包括繁忙的城市中心／郊區、行駛中的交通工具、鄉村地區及行山徑。

測試結果發現，各樣本的定位表現普遍只獲得2分，三星Samsung樣本更只得1.5分，主因是智能裝置記錄及傳送定位器的位置資料需時，以致實際顯示的位置資訊延遲。定位表現亦受多個因素影響，包括實際環境、應用程式、使用同㇐操作系統並支援定位的智能裝置的數量及地點分布、定位器是否處於移動狀態等。

消委會參與由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的首次藍牙定位器測試，涵蓋14款樣本。（消委會網頁截圖）

在人口密集的繁忙城市，所有樣本均能提供頗佳的定位表現，若物主在繁忙的城市中心遺失物品，物品處於靜止不動的狀態，能找回失物的機會相對較大；相反若遺失物品的地點是人煙稀少的鄉村地區及行山徑，或是行駛中的交通工具，各樣本定位能力明顯下降，位置的記錄更新變得稀疏。

所有樣本發送丟失提示頗慢 需時約3分鐘至5分鐘

當定位器與物主的智能裝置超出藍牙連線距離，應用程式便會發現短訊通知物主，即防丟提供功能。消委會指，只有MiLi樣本使用Google的搜尋功能時，沒有防丟提示功能，其他樣本都具備該功能，惟發送提示需時約3分鐘至5分鐘，速度頗慢；另外所有樣本都有顯示最後位置及定位時間。

三星Samsung SmartThings總評分3星。（Samsung官網圖片）

僅三星Samsung樣本不設聲響提示 難判斷失物大致位置

當遺失物品時，物主可在應用程式中，將定位器設至遺失模式。而所有樣本均可在應用程式輸入物主的聯絡資料，例如電話號碼或電郵地址，拾獲失物者可透過智能裝置的近距離無線通訊（NFC）功能，得知物主的聯絡方式，不過前提是拾獲失物者須懂得操作，才可取得聯絡資料。

除了三星Samsung樣本外，各樣本都會發出聲響提示，可吸引附近人士注意，有助判斷失物的大致位置。消委會提醒，由於聲響有可能吸引不法之徒將物品據為己有，因此物主開啟遺失模式時應審慎考慮，按物品的貴重程度、個人需要及實際情況，以再作決定。

AirTag（第二代）總評分3.5星。（網上圖片）

蘋果Apple須買額外配件將定位器掛在物品上

功能及設計表現方面，共有3款樣本表現較佳，在該範疇同獲4.5分，其中三星Samsung及BOOMPODS量得藍牙的有效距離較⾧，Momax PinBuzz的蜂嗚器較響亮。至於Chipolo屬㇐次性產品，電量耗盡後須棄掉，GP樣本的藍牙有效距離較短，故兩者評分較低。

至於方便程度方面，所有樣本大致獲得3.5分至4.5分，惟蘋果Apple共兩代產品都需購買額外配件，才能把定位器掛於物品上，而GP及三星Samsung更換電池時不太容易操作，因此上述4款樣本在該範疇只獲得3.5分。

消費者須買額外配件將AirTag掛在物品上。（Apple網頁圖片）

消委會建議，消費者選購藍牙定位器時，可考慮以下數方面︰

兼容性︰不同型號的定位器可兼容的操作系統及智能裝置有別，部份產品只支援單一操作系統，故選購前應留意自身的智能裝置是否兼容；

準確性︰定位表現會因實際環境而有所不同，定位資訊亦可能出現延遲，整體而言在人流較多的城市，定位表現較佳；

用途︰可按物品的種類來揀選合適的形狀及功能，例如卡片型適合放於銀包內，備有防水功能則較適合用於戶外物品如單車；

電池設計︰定位器均內置電池，留意電池採用一次性電池還是充電。