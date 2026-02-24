iPhone 18 Pro有新色！視覺辨識度超高　將取代宇宙橙再次大賣？

蘋果今年9月的發布會註定會成為焦點，因為他們不僅準備了旗下首款摺疊屏iPhone Fold，還將帶來iPhone 18 Pro系列直板旗艦。



根據行業內的最新消息，這些新品預計在7月份進入量產階段，其中iPhone 18 Pro系列的主要變化是新配色和晶片。

在設計層面上，iPhone 18 Pro系列會延續上一代標誌性的橫向大矩陣DECO風格。不過蘋果顯然深諳視覺營銷之道，深知新配色才是刺激換機慾望的關鍵。

畢竟iPhone 17 Pro推出的宇宙橙在中國市場大獲全勝，甚至被消費者冠以愛馬仕橙的美譽。為了延續這種熱度，蘋果計劃為iPhone 18 Pro注入更鮮豔的色彩基因，目前正在緊鑼密鼓地測試一款深紅色。

雖然尚不確定是否會取代現有的宇宙橙，但目標很明確，就是為了讓用戶拿在手裏時，一眼就能被認出是最新款。

除了外觀上的小心思，內在的硬核升級也同樣值得關注。iPhone 18 Pro系列將首發由台積電2nm工藝打造的A20 Pro晶片。這次工藝迭代跨度極大，從傳統的FinFET轉向了全新的GAA架構。

得益於納米片堆疊技術的應用，這顆晶片的電流控制變得空前精準，漏電問題也得到了大幅改善。數據表現上非常亮眼，在相同功耗下性能可以提升10%到15%，而在同等性能表現下，功耗竟然能降低25%到30%。這意味着iPhone 18 Pro在擁有更強爆發力的同時，續航表現也將迎來質的飛躍。

另外，影像和正面視覺同樣迎來了突破，iPhone 18 Pro系列的主攝將引入可變光圈技術。與此同時，屏幕正面的動態島將縮小35%，進一步釋放了顯示區域，帶來更高的屏佔比和更純粹的視覺沉浸感。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】