DJI Power 1000 Mini戶外電源　輕便1度電大容量　可太陽能充電？

近些年，戶外露營成為了越來越越多人放鬆身心的娛樂方式，可隨着身邊的電子產品越來越豐富，人們對於戶外用電的需求也越來越高，但是在戶外環境，如何為身邊的電子設備供電，往往成為了一大難題。而戶外電源的出現，很好地解決了這一問題。



DJI Power 1000 Mini擁有1度電，既1008wh，提供標準AC交流電插座、最高100W的USB-C充電接口、SDC充電接口，不論是我們露營、自駕遊、航拍創作還是家庭應急，DJI Power 1000 Mini都可以輕鬆應對用電需求。並且，DJI Power 1000 Mini機身內置了400W行車閃充以及MPPT太陽能充電模塊，可以保證在戶外環境隨時補能。

DJI Power 1000 Mini規格表（中關村在線提供）

外觀：延續DJI Power系列的家族式設計語言

在外觀方面，DJI Power 1000 Mini戶外電源整體延續了DJI Power系列的設計語言，機身採用了大疆經典的銀灰色配色。在尺寸上，雖然同為1度電容量，但DJI Power 1000 Mini與此前的DJI Power 1000 V2相比無論是在重量還是在體積上都更輕、更小，對於日常使用來說，也更加方便收納。

DJI Power 1000 Mini戶外電源所有的接口、屏幕都設計機身正面，使用起來非常便捷。DJI Power 1000 Mini的屏幕在機身正面左上角，主要用於顯示剩餘電量、充電功率以及放電功率。另外，DJI Power 1000 Mini還配備了一盞可以調節亮度的LED燈，可以滿足露營照明、應急照明等多場景需求。

在接口方面，DJI Power 1000 Mini從左到右包括兩個AC交流電插座、兩個最高功率為12W 的USB-A接口、一個最高功率為100W 的USB-C接口、一根最高輸出功率為100W的USB-C充電線、一個充電接口、一個SDC接口。其中SDC接口可以為大疆無人機進行快速充電，還可以外接太陽能板或者車載充電器為DJI Power 1000 Mini進行充電。產品的電源開關以及AC交流電開關設計在單獨區域，打開後會有綠色指示燈進行提示。

DJI Power 1000 Mini在機身的兩側以及背後都設計了散熱口，在充放電時可以將電源內部熱量排出，保證電源安全穩定工作。

使用體驗：滿足戶外充電需求

對於一款戶外電源來說，最重要的還是要考察它的使用效果。首先，我們先體驗了DJI Power 1000 Mini戶外電源的放電效果，我們分別對AC交流電插座、USB-A、USB-C接口以及機身自帶USB-C伸縮線的進行了測試。

DJI Power 1000 Mini戶外電源具備兩個最高輸出功率為12W的USB-A接口，一個最高輸出功率為100W的的USB-C接口，以及一根最高輸出功率為100W的USB-C充電線，完全可以滿足目前市面在售手機的快充需要，同時也能為相機、平板電腦等設備進行供電。

測試時最大輸出功率可達1152W（中關村在線提供）

AC交流電插座為自駕旅行、露營、野餐等用戶提供了極大的便利。DJI Power 1000 Mini能夠提供最高1200W的輸出功率，可以輕鬆為日常使用的熱水壺、電磁爐、電煮鍋等設備供電。

充電：多種充電方式，保證戶外供電需求

大疆為DJI Power 1000 Mini提供了多種充電方式，包括使用市電充電、太陽能板充電以及車載充電器充電。在1000W的輸入功率下，從0%充至80%需要約58分鐘，從0%充至100%僅需約75分鐘。

DJI Power 1000 Mini以1000瓦進行充電（中關村在線提供）

除了市電之外，DJI Power 1000 Mini還支持外接太陽能板充電，值得注意的是，DJI Power 1000 Mini內置了MPPT模塊，所以我們可以直接通過機身的SDC接口連接太陽能板進行充電，無需連接額外的模塊，在使用上更加的方便。

DJI home APP：

DJI Power 1000 Mini同樣支持使用DJI Home APP對其進行控制。用戶可以通過藍牙和WI-FI連接至DJI Power 1000 Mini，之後便可以直觀的通過手機了解到戶外電源的工作狀態，包括充電時長、輸入/輸出功率、供電狀態、正在使用的接口等。此外，用戶還可以藉助DJI Home APP為DJI Power 1000 Mini進行固件升級，持續優化DJI Power 1000 Mini的使用體驗。

DJI Home APP截圖（中關村在線提供）

至此，我們關於DJI Power 1000 Mini的使用體驗就告於段落了，DJI Power 1000 Mini戶外電源的推出，進一步的豐富了大疆生態系統，滿足大疆用戶的用電需求。這款電源無論是在性能參數、便攜性以及安全性與市面上的其他產品都有着一定的優勢。

無論是戶外露營、自駕遊、小團隊創作還是作為家庭應急電源都可以為用戶帶來穩定、安全的用電體驗。相信用戶利用這款設備，可以更好的享受戶外娛樂、創作，以及享受戶外時光。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】