大疆DJI RS 5實測　第五代增穩配磁吸追蹤　手殘黨也能拍出電影感

去年10月，大疆推出了全新的Osmo Mobile 8手機穩定器。在如今手機影像高速發展的時代，手機已經成為越來越多創作者的日常配置，從Vlog、街拍到輕量化商業拍攝，而穩定器的存在越顯得重要，而Osmo Mobile系列，正是趁着這股熱潮，憑藉親民的價格和強悍的實力，保持着極高的受眾。



不過，器材的邊界始終存在。要想獲得真正意義上的專業畫面，僅靠手機難以滿足複雜場景與高強度拍攝的需求。大疆RS系列就在此背景下，成為了不少攝影師與內容團隊的核心裝備，以強悍的負載能力、極高的控制精度和豐富的拓展性，構建起專業影像創作的核心基底。

RS系列的最新作品——大疆RS 5。（快科技授權使用）

這一次，我們迎來了RS系列的最新作品——大疆RS 5。相較上代RS 4，RS 5可謂是迎來了重大升級、在幾乎每一處關鍵體驗上都進行了全面的強化，甚至對比RS 4 Pro，除了負載能力以外的部分都有相當程度上的改進。

當然，專業的事情還得專業的設備來做，大疆RS 系列才是專業影像的基石，本次，我們就迎來了大疆最新的專業級相機穩定器——大疆RS 5。全新智能追蹤模塊：磁吸連接，即裝即用。不僅能追蹤人物，還能追蹤多種物體，構圖調度更靈活。

全軸臂微調旋鈕：每一處軸體都有微調旋鈕，精準調平不再依賴經驗推拉，效率與穩定性都有明顯提升。電控手提轉接手柄：通過磁力觸點進行數據連接能直接控制雲台動作，多種角度任意切換，拍攝姿態不再受限。

帶着這樣一款定位專業、全面強化的新一代穩定器，它在真實拍攝中能帶來怎樣的提升？下面，我們通過實際體驗為大家揭開答案。

1. 外觀：專業而沉穩的全黑配色

大疆RS 5分為單機和套裝兩款，本次來到我們快科技評測室的屬於後者，包含智能追蹤模塊以及電控提壺。在外包裝上也有展示。打開後是能夠隨手提起的大包，產品所有配件均在其中，可以輕鬆打包帶走。

包裹展開，一側就是穩定器的本體，延續了前幾代的造型，黑色金屬的啞光材質看起來非常沉穩而舒適。將包裝中所有的配件都拿出來。穩定器的電池部分，同時也作為穩定器的握把使用，這塊電池使用15V高壓設計，電池容量達到33.29Wh，能為穩定器提供14小時的超長續航。

專業而沉穩全黑配色的大疆RS 5外觀展示：

2. 使用體驗：超穩超智能

長按電源鍵開機後，能自動恢復到上次調整的角度，無需再次調整的設置。既然是穩定器，其他功能再多，核心仍在於穩定性能，我們首先來看看他的本職工作做的如何。大疆RS 5升級到的全新的第五代增穩算法，以同樣的步子走路，接入穩定器後，跟隨機械臂自主移動，整個畫面抖動大幅減少，成片效果要好的多。

更多超穩超智能使用體驗：

同時，新增的z軸的穩定指示器也能隨時指示畫面的抖動程度，精準指導動作調整。在連接智能追蹤模塊後，屏幕右側滑動即可顯示追蹤模塊內容，點擊或者使用手勢即可快速瞄準鎖定，前方的燈體能夠清晰的指示追蹤模塊的工作狀態。在設置中也可以自定義手勢功能。

3. 總結：專業影像不可或缺的重要角色

在專業影像創作中，穩定性始終是決定成片質量的關鍵因素。鏡頭越長、機位越靈活，抖動帶來的畫面偏移就越成倍放大，稍微手部的抖動對於畫面影響就是毀滅性的。對於獨立攝影師、紀錄片拍攝者以及大量使用手持跟拍的創作者來說，一款可靠的相機穩定器不只是輔助工具，更是保障畫面穩定性的核心裝備。

本次RS 5的整體表現，已經超越了其「準專業定位」的水準，是當下單兵作戰最均衡而強悍的性能體驗。它在機械結構、操控系統到智能化能力上，都展現出了大幅高於前代的完成度。不僅減輕了調平、搬運、機位切換等操作負擔，更通過智能追蹤、電控手柄、Z 軸穩定指示器等功能，讓複雜的手動調整轉化為直接輕鬆的操作。

新一代智能追蹤模塊不僅支持人物追蹤，還能追蹤多種物體，大幅擴展了創作空間。手勢操控、磁吸安裝、工作狀態燈光提示等設計，讓追蹤成為能輕鬆隨手使用的生產力。可以說，RS 5把過去RS系列中需要複雜調整的部分明顯減少了，讓上手就能拍的體驗更近一步。

對於單兵創作者、小型團隊乃至需要快速響應的商拍場景，它提供的是更高的成片效率、更輕的物理與學習負擔，以及更具靈活性的機動性。大疆RS 5極大的降低了專業拍攝中的門檻，讓更多人擁有更加輕鬆、穩定、高效的產出具有專業水準的畫面能力。

如果你正在尋找一款真正能提升畫面質量、改善拍攝體驗、提高創作成功率的專業級穩定器，那麼大疆RS 5無疑是目前最平衡、最成熟、也最值得信賴的選擇之一。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】