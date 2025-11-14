DJI Osmo Action 6運動相機配方形感光元件　更有黑科技提升畫質

DJI Osmo Action 6全能旗艦級運動相機正式發布，售價3349港幣起。



據了解，Osmo Action 6是大疆首款可變光圈運動相機，可變光圈範圍覆蓋f/2.0至f/4.0，在自動模式下，可根據拍攝環境與需求選擇不同的光圈擋位。

Osmo Action 6搭載全新1/1.1吋方形傳感器，2.4μm等效像素，最高支援4K/120fps 4:3超清視頻錄製，在1080p錄製規格下，可智能生成32倍超級慢動作片段。

同時新增4K自由裁切模式，支援先拍攝、後裁切，超級夜景模式在極低照度環境下，也能拍出4K/60fps夜景畫面。

Osmo Action 6還支援10-bit D-Log M，可充分保留高光與暗部細節，提升後期空間，支援機內D-Log M色彩預覽還原顯示，便於即時調控色彩與亮度，保障畫面品質。

據悉，Osmo Action 6支援2倍無損變焦、新增日常廣角視角，自帶多款膠片影調，支援人像模式、人物居中與跟隨、高清連拍。

該機前後雙OLED觸屏，內置64GB存儲，50GB可用存儲，支援microSD卡拓展，內置1950mAh電池，續航4小時，支援20米裸機防水、耐低温。

支援Wi-Fi 6和USB 3.1傳輸，無線傳輸最高速率80MB/s，有線傳輸最高速率300 MB/s。

其他方面，該運動相機可直連2個大疆無線咪發射器，支援磁吸快拆生態並將接口升級為雙向快拆設計。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】