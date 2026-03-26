DJI Avata 360實測｜8K全景影像+激光雷達全避障打破FPV飛行恐懼

DJI Avata 360 深度實測／評測｜隨著 FPV航拍在影片創作與極端運動記錄中愈來愈普及，飛手對於畫面自由度與飛行安全性的要求已達到更高的高度。DJI推出了搭載雙鏡頭全景系統的旗艦機種 DJI Avata 360，不單是硬體規格的常規升級，更是航拍範式轉移。透過將 360 度全景相機的「全視角」與穿越機的「極速性能」結合，Avata 360 引入了「先拍攝、後取景」的創作流程，解決了過往 FPV 拍攝中構圖受限與操作門檻過高的缺點。記者提早了2個星期入手新機，深入剖析這款產品如何透過高畫質與 LiDAR 全向避障技術，令大家有更沉浸式航拍體驗。



DJI Avata 360 深度評測

全景影像技術顛覆傳統 FPV 的拍攝創作

DJI Avata 360 最核心的革命性設計在於其相機模組的徹底重構，機身前端配置了兩個 1/1.1 吋的大底 CMOS 感應器，光圈達到 f/1.9，這套系統能輸出高達 8K 解像度的全景影片。與傳統單鏡頭 FPV 航拍機相比，Avata 360 錄製的素材具備全方位覆蓋的特性，並能產生「隱形機身」的視覺效果，讓觀眾產生一種鏡頭懸浮在空中的沉浸感。飛手在飛行過程中不再需要精確控制雲台俯仰或頻繁調整機身轉向來追逐目標，只需專注於飛行路徑的安全性，所有的視覺創意與構圖選擇都能在後期透過 DJI Fly 應用程式輕鬆提取。這種「一次飛行、多次成片」的高效率工作流，大幅降低了動作場景中漏拍的風險。

全程8K 全景拍攝不怕拍漏

DJI Avata 360機身細節

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雙感應器規格與畫質表現出眾

在光學拍攝性能方面，雙 1/1.1 吋感應器的加入令 Avata 360 在低光環境下的表現有了質的飛躍。大底感應器配合 f/1.9 大光圈，使其在黃昏、室內或森林等暗光場景下，依然能保持極高的影像純淨度與動態範圍。除了主打的 8K 全景模式，它亦支持在傳統模式下利用單鏡頭輸出 4K 120fps 的高幀率影像。值得注意的是，該機的雙鏡頭系統支持獨特的機械結構，鏡頭組能夠進行物理俯仰，確保航拍機在高速俯衝或拉升時，鏡頭中心始終處於最佳成像區。新機內置升級版的 RockSteady 3.0+ 與 HorizonSteady 數位防震技術，實測時進行劇烈的翻滾動作時，最終產出的畫面依然能保持水平穩定。

利用N3飛行眼鏡及穿越遙杆大玩FPV拍攝

更實用的全向避障系統

對於 FPV 飛手而言，在窄小空間穿梭時的碰撞風險始終是最大的心理阻礙。DJI Avata 360 機身除了下方的雙目視覺傳感器與 ToF 模組外，更配置了前向激光雷達。這套系統構建了近乎 360 度的全向感知能力，能實時計算周圍障礙物的精確距離。當飛手開啟全向拍攝模式時，穿越搖桿 或 FPV 遙控器 時，系統能在毫秒間做出預判並主動規避潛在危險。即使在手動模式下，當感應到即將發生碰撞時，其緊急剎停與懸停功能的響應速度也得到了極大優化，而且就算在1 lux超低光度下仍可以自動避障，安全性提高。

全景拍攝時可作高精準的全避障性能

就算飛遠達十多公里仍可以穩定傳輸影像

O4+ 圖傳系統與續航力實戰出色

Avata 360 搭載了最新一代的 O4+ 影像傳輸系統，其圖傳頻寬提升至 60MHz，最高碼流達到 60Mbps。在理想環境下，傳輸距離可達 20km，即使在障礙物眾多的都市環境中，也能提供極低延遲的 1080p 120fps 高清畫面。新機續航力方面，雖然雙感應器與避障硬體增加了功耗，但 DJI 透過優化系統與配置 38.6Wh 的飛行電池，官方指將最大飛行時間維持在 23 至 25 分鐘。記者實測時，連續高速飛行近18－20分鐘都沒有問題，續航力令人滿意。而機身重量控制在約 400g 以下，這更增加了大量感應硬體的前提下顯得尤為難得。

解決全景影片的後製煩點

目前市場上雖然有人會使用第三方全景相機改裝的穿越機方法，但往往缺乏系統性的硬軟體整合。DJI Avata 360 一體化的創作生態，無疑令用家更方便去先拍後製。而DJI Fly app大幅簡化了全景影片的後製流程。透過 AI 智能取景功能，飛手只需在全景素材中標註目標，系統便能自動生成流暢的跟隨畫面，並支持一鍵導出為平視、小行星或隧道視角等多種風格。這種從硬體安全、影像穩定到軟體自動化處理的垂直整合，使得 Avata 360 更像是一台高效生產力工具。

利用DJI Fly 手機app來作剪接影片

利用DJI Fly 手機app來作剪接影片

綜合而言，DJI Avata 360 透過 8K 高畫質與全向避障技術，將原本極具挑戰性的 FPV 拍攝轉化為一種更具創意自由度的體驗。DJI Avata 360 香港售價：$4989（連RC2遙控）/ HK$6239（暢飛套裝 連RC2遙控套裝）/ HK$6239（體感暢飛套裝 連N3飛行眼鏡及穿越遙杆暢飛套裝）

DJI Avata 360 售價由$4989起