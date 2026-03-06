DJI ROMO掃地機登港｜無人機感知、透明美學自動化清潔！預售優惠

DJI ROMO掃地機登港｜幾乎是無人機領導品牌 DJI 跨足家居清潔領域，將其深耕多年的環境感知與機器學技術轉化為智能生活方案。首部掃地機械人 ROMO 系列正式登陸香港。本次 ROMO 系列共分為三款配置，分別為入門級的 ROMO S、具備部分透明設計的 ROMO A，以及採用全透明科技美學設計的高階旗艦 ROMO P。



ROMO S 連基座

DJI ROMO 系列具備無人機級別的智能水準

DJI 將無人機研發過程中累積的感知演算法移植到 ROMO 系列中，就如加入「智能大腦」的路徑規劃能力。硬件配置上極為豐富，搭載了高性能的雙眼魚眼視覺感測器，並輔以三顆廣視角固態雷射雷達，形成了一套覆蓋面極廣的視覺感知網絡，擁有極高精度的障礙物識別，即使是細如 2 毫米的充電線，或是薄如卡牌的物體也能精確避開。相較於傳統僅依賴碰撞感應或單一感測器的設備，ROMO 能根據障礙物的屬性執行不同的清掃策略，大幅減少了卡困或盲目轉向的機率。同時融合了多感測器數據與機器學習演算法，ROMO 系列在低光源環境下，例如床底或沙發深處，依然能保持穩定的定位能力。同時針對透明玻璃材質或深黑色吸光物體等傳統掃地機械人的「盲區」，ROMO 亦能從容應對。提升了清潔的覆蓋率，也確保了機械人在執行清掃任務時，能選擇最優路徑，實現高效的地面覆蓋，徹底告別因定位迷失而產生的重複清掃或遺漏區域。

全透明設計的ROMO P

DJI ROMO P 基地台清潔系統結構創新

在自清潔技術方面，ROMO 系列特別是旗艦款 ROMO P 採用了一體化拖布盤設計，這與一般刮刷濾網結構有著本質區別。傳統基地台常因結構複雜而導致毛髮堆積或底座積污，而 ROMO 的設計則從源頭簡化了結構，配備了 16mm 的超大口徑吸污口。在清潔過程中，四路高壓水柱會同時對拖布進行沖洗，產生的污垢會被瞬間吸入，避免了毛髮與棉絮造成的堵塞風險用戶告別了手動拆洗底座的煩惱，更解決了基地台因積水殘留而產生的異味問題。

為了建構完整的衛生防護，ROMO 系列開發了一套結合「水路」與「風路」的雙重防護系統。在水路循環中，清水箱配備銀離子模組，結合污水箱除臭模組及專用清潔液，並在清洗拖布時加入高溫烘乾程序，形成了一條閉環的殺菌鏈。風路處理上，透過塵盒高溫烘乾與高效濾網，確保灰塵處理全流程不產生二次污染。旗艦 ROMO P 更在此基礎上增加了除菌清潔液獨立艙位及塵袋 UV 抑菌功能，為注重家庭衛生提供了更高規格的安全防護。此外，基地台搭載的三段式降噪系統，透過優化消音艙與加長消音管路，成功將集塵噪音降低 80%，解決了傳統產品在集塵時產生的刺耳噪音難題。

可利用聲控ROMO

針對家居隱私安全與智能互動體驗 DJI ROMO

專屬的 DJI Home app採用了極簡化的介面，除了提供預設的清潔模式，也可以讓用家自定義清掃方案。機械人內置的水感測器能即時將水箱狀態回報至應用程式，確保補水與排水提醒的準確性。在語音控制方面，ROMO 支援全場景指令，並深度相容於主流的智能音箱終端，用家只需透過簡單的口頭指令即可啟動或調度清潔工作。此外，機械人本身還具備遠端視訊功能，在辦公或出差時也能了解家中情況，甚至與家人或寵物進行通話互動。

ROMO P

視訊通話功能在首次啟用時必須經過雙重驗證，所有影像資料在傳輸過程中均經過加密處理。對於高度重視私隱的家庭，亦可以選擇徹底關閉視訊功能，確保家庭環境不會受到未授權的監控。在續航與補給效率上，ROMO 配備了 55W 超級快充技術，滿電僅需 2.5 小時，並搭配智能充電演算法。機械人會根據清掃進度與剩餘電量，在回站清洗拖布的空檔自動補充電力，這種靈活的能源管理機制確保了機械人始終處於高效運作狀態。

ROMO S

限時預售及優惠，最基礎的白色款式 ROMO S 售價為＄5,729，優惠價為 ＄5,269。具備透明機身設計的 ROMO A 售價為＄6,879，優惠價為 ＄6,399 元。至於最高規格且採用全透明機器人與基地台設計的 ROMO P，原價港 ＄8,019，預售優惠價則低至 $7,329 元。

