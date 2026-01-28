三星Galaxy Wide Fold曝光！配7.6吋4:3屏幕　傳硬撼iPhone fold

盛傳Apple將於今年第三季發佈旗下摺屏首作iPhone Fold手機，讓眾品牌嚴陣以待；其中率先開拓市場的Samsung，最新就有消息指將加推闊比例大摺Galaxy Wide Fold手機，作為「硬撼」蘋果大摺主力。



據爆料達人Ice Universe引據韓媒資訊，指Samsung或在現有摺屏手機產品線上，加推採用4:3比例闊摺屏Galaxy Wide Fold手機，以對應傳聞中iPhone Fold裝置。

消息指Samsung已向供應鏈分享Galaxy Wide Fold計劃，其採7.6吋4:3OLED主屏、5.4吋外屏幕，可視為Z Fold8（18:20螢幕）闊屏版，兩者甚至可能同期推出。

預計Galaxy Wide Fold初步生產100萬部，考慮到試行機型如Fold SE跟TriFold分別銷量僅50萬及3萬部，如屬實對Samsung而言屬相當進取市場策略。

Mobile Magazine 短評：報導提到Z Fold7成功讓品牌摺屏出貨突破6百萬部、不過市場對iPhone Fold預期則高達1千萬部之多，或是三星考慮加注理由之一。

