moto razr fold定檔5月　4.55mm大摺最薄極限　配S8 Gen 5處理器

moto於4月8日透過官方渠道宣佈，首款大摺疊屏幕手機moto razr fold定檔於5月發布。這款新機的出現不僅豐富了品牌自身的產品線，更透過多項數據刷新了市場對於大摺疊手機便攜性的認知。



moto razr fold的設計核心在於優化大屏幕手機的手感。新機展開後的單邊厚度僅為4.55mm至4.6mm，即便在摺疊狀態下，厚度也維持在9.89mm至9.9mm之間，配合244g的機身重量，能提供接近傳統直板手機的持握感。

moto於4月8日透過官方渠道宣佈，首款大摺疊屏幕手機moto razr fold定檔於5月發布。（moto）

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屏幕顯示方面，該機採用內外雙屏配置。外屏為6.6吋OLED屏幕，支持165Hz高刷新率及高達6000nits的峰值亮度，並首發搭載康寧大猩猩玻璃，增加耐用度。內屏則是一塊8.1吋2K屏幕，具備144Hz刷新率與6200nits峰值亮度。兩款屏幕均獲得Pantone色彩認證，完整覆蓋100%DCI-P3色域並支持HDR10+標準，確保色彩還原準確。

影像配置上，moto razr fold配備5000萬像素三鏡頭系統。主鏡頭採用Sony LYTIA 828感光元件，擁有f/1.6大光圈與OIS光學防震。此外，機身還包含122°超廣角微距鏡頭，以及支持3倍光學變焦的LYTIA600潛望式長焦鏡頭，涵蓋日常大部分拍攝需求。

性能方面，新機搭載最新的Snapdragon 8 Gen 5處理器。為支撐強大效能，機身內置6000mAh大容量電池，支持80W有線快充與50W無線快充。耐用性上，整機符合IP48/IP49級別的防護標準。值得留意的是，moto在機身側面加入了獨立AI按鍵，用戶可一鍵喚醒各項AI功能等。

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