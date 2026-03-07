日本AI佛陀機械人用中國硬件美國模型　日網民悲嘆：文化被取代

2月24日，日本京都大學研究團隊宣佈推出一款名為「佛陀機器人」的人形機器人。它搭載生成式AI，學習佛教經典，可以用較為自然的語言與人對話，甚至模仿僧侶的合掌與禮拜動作。日本媒體很興奮——這是日本傳統文化與人工智能結合的一次嘗試。



3天後，日本網友卻發現一個細節。這台機器人的「身體」，來自中國宇樹科技的人形機器人G1，他認為軟件是日本開發，但硬件是中國製造。

日本網友紛紛吐槽：

「日本的文化就是這樣一點點被取代。就連我老家長期供奉的那座寺廟，寺裏的年輕女主人竟然也是『那邊』來的人。當我知道這件事的時候，心裏一陣發暈，彷彿輕微地眩暈了一下。」

「原來使用的硬件是中國的Unitree G1啊。中國真是厲害。」

「這樣我就沒有理由去寺廟了。」

「其實不管是天台宗、真言宗，還是三禪家，日本佛教的『底層系統』本來就源自中國，所以這點我並不在意。」



有日本網友補充，軟件是Chatgpt……美國製。

有人把這件事當成笑話，也有人從中讀出某種象徵意味。可如果把情緒暫時放在一邊，這個結構本身，其實比爭論更值得看。

這麼一台被命名為「佛陀」的機器人，硬件來自中國企業，大語言模型依賴美國技術，應用場景則由日本團隊設計完成。這並不是偶然拼湊，而是一種當下產業格局的縮影。

如果把時間往前撥十年甚至二十年，日本一直被視為「機器人王國」。本田的ASIMO、索尼的AIBO，都曾是全球科技展會上的標誌性畫面。那時提到人形機器人，人們幾乎下意識想到日本。這不僅是技術展示，更是一種工業自信的象徵。

但今天的競爭邏輯已經發生變化。人形機器人正在從「展示型成果」轉向「工程化產品」，核心問題不再是能否行走或對話，而是能否量產、能否壓低成本、能否在供應鏈層面形成穩定優勢。

宇樹G1的意義就在這裏。它代表的是一種可規模化的硬件能力，而不僅僅是實驗室樣機。電機控制、關節驅動、動態平衡系統，這些看似不夠浪漫的技術細節，決定了機器人是否能夠真正進入市場。

硬件始終是機器人產業的基礎。當底層運動能力與結構框架掌握在某個國家的企業手中時，產業話語權就會隨之變化。

與此同時，日本在生成式AI領域並未出現具有全球影響力的基礎模型產品。本土團隊可以做應用開發與場景設計，但底層模型生態仍然依賴國際體系。這種結構在「佛陀機器人」身上體現得非常清晰：應用在日本，身體在中國，模型在美國。

與其說這是一次文化衝擊，不如說它更像是一張產業分工圖。

