宇樹機械人百米測試最快跑10米/秒　逼近「飛人」保特速度

4月11日，宇樹科技宣布H1機械人刷新人形機械人百米測試奔跑速度的世界紀錄，達到10米/秒，逼近飛人保特。



影片中，H1機械人在此次測試中實測峰值速度達到10米/秒。現男子100米世界紀錄保持者保特的速度為9.58秒（10.44 米 / 秒）。

今年3月，宇樹科技創始人王興興在亞布力論壇上曾說：「今年年中，中國人形機械人百米沖刺將突破10秒大關，超越博爾特（保特）。」

宇樹科技機械人跑步速度逼近保特。（宇樹科技影片截圖）

宇樹科技機械人跑步速度逼近保特。（宇樹科技影片截圖）

宇樹科技機械人跑步速度逼近保特。（宇樹科技影片截圖）

宇樹科技機械人跑步速度逼近保特。（宇樹科技影片截圖）

宇樹科技機械人跑步速度逼近保特。（宇樹科技影片截圖）

今年1月，宇樹科技官方曾發佈人形機械人H2的最新訓練影片。影片中，身高180厘米、體重70公斤的H2靈活順暢地展現了一系列新的動作能力，包括騰空側踢、空中回旋踢等。機械人緊接著助跑後騰空側踢，腿部甚至高度超成人頭頂，站在旁邊的宇樹科技創始人王興興也被嚇到，驚訝避讓後退的畫面意外成為焦點。

H2更展現超高難度的空中迴旋，倒立將懸掛在高出的西瓜踢得粉碎；緊接著又分別將60公斤、120公斤的沙袋踢出半米開外。