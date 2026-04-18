小米空氣炸鍋Pro蒸烤版！130℃噴射蒸氣免拆洗　一鍵烘乾去油味

小米米家智能空氣炸鍋Pro蒸烤版6.5L已正式開售，首發到手價699元（人民幣，下同），相比於眾籌的559元略貴一些。新品主打蒸炸複合烹飪，搭載900W專業蒸汽發生器，可輸出130℃高溫直噴蒸汽，相比傳統電蒸鍋烹飪效率提升30%，蒸製食材乾爽不滲水、口感更鮮嫩。



搭配360°循環熱風，實現外脆裏嫩的蒸汽炸效果，復熱麵包點心不乾硬，同時逼出油脂、鎖住肉汁與營養。配備1.5L大水箱，一次加水可連續蒸製多道菜品。6.5L大容量搭配雙層烤架，可輕鬆容納整隻雞、800g薯條等食材，滿足全家用餐需求。

小米米家智能空氣炸鍋Pro蒸烤版6.5L已正式開售。（小米）

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機身內置11大烹飪模式，覆蓋蒸汽炸、高溫純蒸、蒸汽燉、低溫烹飪等，支持30–230℃寬域溫控，搭配100+雲端食譜，新手也能輕鬆上手。細節方面，內腔採用304不鏽鋼材質，炸籃配備0氟不粘塗層，健康易清潔。

支持抽鍋自動斷電、30分鐘自動保，設有7英寸可視窗與一鍵烘乾水漬、去除餘味功能。智能化方面，新品接入小米澎湃智聯，支持米家APP遠程操控、小愛同學語音控制，搭配智能旋鈕，一旋一按即可快速啟動，兼顧便捷與智能。

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