小米推米家熨燙機2　掛燙平熨二合一設6種模式　獲母嬰級除菌認證

小米正式推出米家熨燙機2，已開啟眾籌，定價509元（人民幣，下同）。



米家熨燙機2擁有120g/min充沛乾蒸汽，搭配500kPa電磁泵壓，蒸汽噴射距離可達150cm，能深透衣物纖維快速撫平褶皺，且乾蒸汽熨燙後衣物水分增加≤2%，做到熨燙不濕衣。

小米正式推出米家熨燙機2，眾籌價為509元人民幣。（小米有品）

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產品搭載雙重加熱系統，機身與熨斗雙鍋爐同步加熱，將蒸汽層層處理為微米級，配合65秒快速預熱，實現即熨即穿，大幅提升熨燙效率。採用約8.75英寸精鑄陶瓷釉熨燙面板，熨燙速度較前代提升20%。

配備六擋專屬熨燙模式，精準匹配絲綢、純棉、化纖、亞麻、混紡、羊毛六大常見面料，各檔位對應專屬溫控（110℃-160℃），搭配NTC溫控技術即時精準控溫，面板溫度均勻穩定，有效減少衣物熨燙損傷。

同時支持掛燙、平熨雙模式，乾濕雙態熨燙可滿足不同需求，乾熨去濕定型，濕熨輕鬆撫平頑固褶皺。自帶大容量可視化水箱，一次蓄水最多可熨燙15件襯衫、10件T恤或5件大衣，告別頻繁加水的煩惱，滿足家庭日常大量熨燙需求。

產品還通過多項權威認證，擁有99.99%除菌率、100%除蟎率，能快速分解油煙等衣物異味，且符合母嬰家電評價技術規範，獲中家院母嬰級認證，乾蒸汽、蒸汽滲透、除異味、除皺等性能均達專業標準。兩端雙尖設計可深入衣物死角，輕鬆處理領口、袖口等難熨部位；配備熨斗硅膠墊，暫停使用時可安心放置，8分鐘無操作自動關機。

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