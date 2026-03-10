小米增程SUV曝光！告別里程焦慮！1500km續航YU9能挑戰理想問界？

近年來，中國新能源車市場競爭激烈，純電動車已從小眾邁向主流。隨着充電基礎設施不斷完善，純電車型銷量快速增長，但續航里程焦慮仍然限制了部分家庭用戶的購買意願。理想、問界等車企通過增程式（EREV）技術打通市場，「小電池+增程器」的組合解決了里程焦慮與補能速度之間的矛盾。



2025年，理想L系列累計交付突破100萬輛，問界憑藉M7、M8、M9三車在30–50萬元市場取得銷量冠軍，增程SUV成為中國新能源市場最火熱的細分領域。小米汽車自2024年推出SU7純電轎跑以來銷量迅速增長；2025年推出的YU7 SUV同樣熱銷，但兩款車受眾集中在科技和性能敏感的年輕用戶。

+ 3

為進入更加龐大的家庭市場並提升銷量，小米需要一款能夠兼顧續航、空間和性價比的全新產品。據爆料，小米汽車計劃在2026年推出四款新車，其中包括兩款增程式SUV——一款七座和一款五座車型。這意味着小米將正式進入增程市場，與理想和問界等競爭對手正面交鋒。

車型定位與外觀設計

小米首款增程車型內部代號「崑崙」，市場上普遍預計其正式名稱為YU9。這款車型定位於家庭市場的中大型SUV，其尺寸和對標車型與理想L9、零跑D19相似。根據外媒對偽裝車諜照和渲染圖的分析，YU9的車長超過5.2米，軸距約3.1米，屬於全尺寸SUV範圍。

它將提供六座（2+2+2）或七座（2+2+3）佈局，第二排設有獨立「船長座」，第三排腿部空間約890毫米。在設計語言上，YU9從路華攬勝等大型SUV中汲取靈感，車頭採用封閉式格柵與貫穿式LED燈帶，側面呈現懸浮式車頂和隱藏式門把手，車尾配有寬大的尾燈條和醒目的XIAOMI字樣。

預計YU9的售價在35–45萬元人民幣之間，這一價格區間略高於小米YU7的定價。Carscoops認為，起售價約36萬元，頂配可能接近50萬元。這一定價策略將使YU9進入理想L9和問界M9所在的高端家庭SUV市場。

技術與動力系統

與以往小型增程車採用「小電池+增程器」不同，YU9將採用大電池混動方案。該車將搭載容量超過70kWh的鋰電池，純電續航可達400–500公里；與此類似，市場消息稱電池容量約80kWh，電機系統支持800V高壓充電。

多個消息源指向YU9將搭載由1.5升渦輪增壓汽油機組成的增程器配合雙電機四驅系統。汽油機只作為發電機，驅動兩台電機形成全輪驅動，綜合輸出約400馬力，總續航里程可能達到1500公里，純電續航超過200公里。

電機單獨驅動可提供約200公里的行駛里程，配合燃料箱後綜合續航超過1500公里。該車仍會採用800V高壓平台，為電池模式提供快速充電能力。

儘管官方尚未公布具體配置，小米在智能生態方面具有明顯優勢。預計YU9將搭載小米自研的HyperOS系統，兼容小米手機、平板和智能家居生態，實現手機即車鑰匙、應用無縫流轉、AI智能語音助手等功能。

傳感器方面，外媒推測YU9將提供激光雷達、毫米波雷達及高清攝像頭，用於高階輔助駕駛系統；這與小米SU7和YU7採用的配置類似，但適應大型SUV場景會加強遠距感知和自動泊車功能。

市場挑戰與突破策略

面對成熟競爭對手：理想汽車早在2019年推出增程技術，L9、L8和L6已形成完整的產品矩陣；問界憑藉華為的智能座艙與智駕方案獲得大量用戶認可。小米要突破，需要在性價比和智能體驗上提供明顯優勢。

技術成熟度挑戰：增程系統涉及發動機效率、電機功率協調和能量管理。小米雖然早在2023年便啟動增程技術團隊的招聘,但此前兩款車型均為純電平台。如何在短時間內實現可靠的增程系統並控制NVH（噪聲、振動、舒適性）將決定用戶口碑。

供應鏈與產能：截至2025年末，小米汽車累計交付已突破50萬輛，生產體系趨於成熟。然而YU9採用全新的大電池增程架構，供應鏈及產線需要適配；同時，理想和問界的產品相對成熟，小米需要提前佈局產能以避免「交付難」。

用戶定位與品牌升級：SU7和YU7的成功主要依靠小米生態用戶群和年輕消費群體。YU9瞄準的是家庭用戶，他們關注空間、舒適性和續航保障。小米需在營銷上強調可靠性和家庭關懷；同時，通過持續OTA更新維持智能體驗領先。

【延伸閲讀】比亞迪殺入全球前五創國產車新紀錄 力壓福特本田 純電贏Tesla（點擊連結看全文）

+ 4

應對策略

強化大電池增程優勢：大電池可提供長純電續航，滿足城市通勤「0油耗」，增程器則提供長途無憂。與理想以45kWh電池為主不同，小米的70–80kWh電池在純電續航和電機性能上更具優勢。

強調智能生態互聯：利用小米在手機、智能家電領域的生態優勢，推出「全場景互聯」體驗，提高車輛的科技感和家庭便捷度。

合理定價：以35–45萬元（人民幣）的價格切入的市場，通過基礎版和高配版拉開價格梯度；同時提供長期質保和增程器維護服務，降低用戶對新技術的擔憂。

增強品牌體驗：建設體驗中心、強化售後服務，在市場早期樹立口碑。針對家庭用戶開設試駕營或親子體驗活動，培育品牌信任。

結語

YU9作為小米首款增程式SUV，在品牌發展中具有里程碑意義。它不僅標誌着小米汽車從純電領域向更復雜的增程技術邁進，也象徵着其嘗試從年輕遠動的小方向主流家庭市場擴張的轉型。

從目前公開的訊息看，YU9擁有超過70kWh的大電池、1.5L增程器及雙電機四驅系統，純電續航可達400–500公里，總續航約1500公里；加上六/七座空間和小米生態智能體驗，有望在競爭激烈的增程SUV市場中脱穎而出。然而，它還需在技術成熟度、供應鏈保證和家庭用戶口碑上做足準備。隨着2026年的推出日益臨近，這款「崑崙」能否成為小米汽車的又一爆款，值得持續關注。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】