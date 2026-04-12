小米米家智能窗簾3 Pro　超薄GaN雙摩打　輕鬆拉動60kg免測量即裝

小米正式推出了米家智能窗簾3 Pro，已開啟眾籌，定價799元（人民幣，下同）。新品搭載旗艦雙驅系統，內置雙直流無刷馬達，電機額定扭矩1.2N・m×2，最大可驅動60kg簾布。



搭配雙層加厚鋁合金拼接軌道與高彈包膠軟輪，通過多重降噪算法和結構設計，實現單邊帶窗簾運行噪音＜30dB(A)、單邊單電機運行＜26dB(A)的靜謐效果。依託雙電機技術實現單軌左右窗簾獨立分控，可精準調控採光，解決西曬、屏幕反光等問題，適配多樣生活場景。

小米正式推出了米家智能窗簾3 Pro，已開啟眾籌，定價799元。（小米）

米家智能窗簾3 Pro詳細介紹：

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支持語音、米家APP、遙控器、手拉啟停、定時、智能場景聯動6種控制方式，可自定義窗簾開合點，適配非對稱落地窗等多種戶型。支持起牀喚醒模式，窗簾怠速緩開還原晨光漸亮過程，還支持10%~100%無極調速、緩起緩停，能根據使用習慣定製開合節奏。

接入米家APP和小米澎湃智聯，可與其他智能設備聯動，打造回家、觀影、助眠等個性化智能場景。外觀設計上，擁有7.6cm超薄機身，僅手掌大小，內置GaN氮化鎵電源，可隱入窗簾盒，不擋櫃門和內開窗。

產品採用拼接軌道設計，無需上門測量定製，專業工程師首次免費上門完成拆舊換新一站式服務，支持頂裝雙軌/單軌、側裝雙軌/單軌多種直軌安裝方式。

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