小米推米家智能寵物餵食器2可視版！5L大容量防卡糧　可連AI監控

要聊今年發布的全品類新款，少不了要看看堆了哪些智能化配置。生活方方面面，都在朝着科技智能方向去突破與發展。就連寵物消費市場，也隨着自研技術加碼，產品煥新、消費升級。



如果你也是打工族，且家裏有養寵物的話，應該要翻翻購物平台，選購一款自動餵食器。於當代職場養寵人群而言，寵物家電類產品，屬於是養寵剛需了。有數據統計，去年電商平台賣超270萬套寵物家電，有205萬套是餵食器。

米家智能寵物餵食器2可視版，可連AI監控。（小米）

米家智能寵物餵食器2可視版詳細介紹：

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要說這個餵食器，主要賣點呢，在於各大品牌推出的防卡糧技術、手機APP遠程控制、保鮮鎖鮮、安全材質等等。當然最重要的，價格合理。其實目前百元出頭也能買到這樣一款入門級的餵食器，但要買更智能的，要到600到700元（人民幣，下同）了，貴的近2000的也有。

小米在這個賽道，性價比依舊突出。直接憑藉自身恐怖的生態鏈整合能力，讓這類產品，在400到500元價位段瘋卷配置。拿這兩天新開售的米家智能寵物餵食器2可視版來說吧：449元。

核心配置之一，容量方面，直接升級到5L的大容量儲糧桶，一次可以裝5斤（2.5公斤）貓糧！差不多的成年貓，估計能餵個一個月左右，這要是春節或者平時要出差、跟朋友度假什麼的，總算心裏踏實些了。再就是放糧出入口，還用了三重防卡糧和密封設計。

其中，防卡糧結構升級後，可以兼容18mm的寵物糧食，正常的貓糧，可以免了卡糧的後顧之憂；就算是卡了，官方說是這款有糾錯機制，卡糧了會自動回轉；外加還配有三重密封和乾燥盒，防潮保鮮也兼顧到了。

米家智能寵物餵食器2可視版，當然也照顧到狗狗。（小米）

容量大、不卡糧，接下來就是一頓的放糧分量把控。小米這款米家智能寵物餵食器2可視版，機身就自帶稱重功能，且可以精確到克，也可以有效幫家裏寵物控制體重；另外，這款產品也能接入了米家APP，支持即時記錄寵物每餐的進食量，相關數據會同步到米家APP，方便用戶在手機上就能監測具體的餵食情況。

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除了實用又智能，新款還配了一個500萬像素的攝像頭，有150°超廣角、940nm紅外補光燈；不管是白天還是晚上，拍攝都清晰，可方便用戶24小時即時監測。更離譜的是，這款米家智能寵物餵食器2可視版，還上了小米攝像頭的AI能力。

說是在監測的基礎上，還能智能識別寵物的出現、進食、食盆等狀態，有異常情況及時給用戶發送提醒。不過，買過小米監控的都知道，這玩意兒既然可以24小時監測識別，自然要考慮內容的存儲。要麼是本地存儲，要麼就是付費會員雲存儲，這款適配16-128GB microSD存儲卡。

其他細節還有高温緻密陶瓷碗、可拆洗等等。最後，一些意外情況也有考慮到。例如餵食器提醒用戶倒進桶裏的糧食不夠了，其實還有可以餵1、2天的量；還有如果餵食器突然沒電了，這款餵食器有緊急供電系統，設定好的出糧計劃還是會正常執行。

對了，既然是小米的產品，小米的澎湃智聯也是支持的，語音喊「小愛同學」就可以出糧加餐了，也很方便。總的來說，買過的應該清楚這款新品的性價比，500元以內，賣這樣一款容量大、還有AI智能識別等亮點功能的，配置真沒得說。

米家智能寵物餵食器2可視版，配了一個500萬像素的攝像頭，有150°超廣角、940nm紅外補光燈。（小米）

不過缺點也很明顯的哈，一個是額外的存儲方案，懂的都懂，額外買MicroSD卡也好，亦或者是開通雲存儲會員，使用成本都加多了；再就是續航問題，前面聊什麼AI功能啊、24小時監測識別什麼的，都需要攝像頭持續供電，不可避免的沒那些主打長續航的競品能頂。

跟大家分享這樣一款新品，也算是一起看看這類產品的市場情況，不得不說，這樣一款智能餵食器的市場前景，還是挺大的。你想啊，這玩意兒能往智能使用體驗、寵物餵食儲食安全等多方向發展深耕，如今能捲到500元價位段，後期呢......感覺現在各行各業的市場競爭都很激烈啊！

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