小米米家立式學習燈2　燈下無手影大路燈　AI自動感應護眼再升級

小米米家立式學習燈2已正式開售，也就是俗稱的「大路燈」產品，原價2499元（人民幣）。外觀依然是米家一貫的白色簡約風格，比較百搭，可以適配各種裝修風格。



產品採用雙光源設計，上光源配備384顆燈珠光通量9700lm，下光源256顆燈珠光通量3000lm，總光通量達12700lm，較上一代亮度提升27%，上光源亮度提升38.6%。

小米米家立式學習燈2外觀依然是米家一貫的白色簡約風格，比較百搭，可以適配各種裝修風格。（小米）

小米米家立式學習燈2讓你在家擁有最舒服燈光體驗：

下光源搭載三重柔光結構，有效濾除雜光，防眩光UGR<13，中心區域平均照度>1800lx且均勻度1.04，桌面區域平均照度>1500lx，燈下近乎無手影，90°可旋轉燈頭能均勻覆蓋1.2米長的學習區域。

搭載640顆定製全光譜燈珠，4000K暖白中性光接近自然光，太陽光譜擬合度係數GFC>0.985，顯色指數Ra98、色彩真實度Rf98，通過TUV南德等國際權威認證，達到RG0豁免級無藍光危害，且無可視頻閃。

上燈杆內置光敏傳感器，自研AI算法可根據環境光自動調節亮度，還能學習用戶用光喜好，實現白天緩慢調低、夜晚緩慢調高亮度的動態適配。自帶24GHz雷達入座感應，120°感知廣角，最遠感應距離2.4米，支持人在燈亮、人走燈緩滅，APP可自定義漸變時長。

擁有常規、氛圍、觀屏三種模式，支持燈杆觸控、遙控器、米家APP、超級小愛四種控制方式，還可設置專注模式、低亮夜燈模式，上下光源可獨立開關。產品底座重8.5kg，支持前後15°防傾倒，提供3年超長質保。

