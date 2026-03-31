vivo X300 Ultra實測　400mm長焦與影像生態　手機化身專業相機

如果有人問我，2025年旗艦手機最捲的賽道是什麼？答案依然繞不開兩個字——影像。從一英寸大底到潛望式長焦，從計算攝影到AI算法……這場沒有終點的競賽已經持續了太多年。



但當vivo把X300 Ultra放到枱面上的時候，畫風似乎變了——它不再只是一台「拍照很好的手機」，而是真正按照專業相機的思路重新造了一台手機。以「V單」（微單）之名，搭載行業唯一的「黃金3+2」鏡頭組合，vivo這次的野心不可謂不大。那麼這台「專業V單」到底實力幾何？我們一起來聊聊。

vivo X300 Ultra不再只是一台「拍照很好的手機」，而是真正按照專業相機的思路重新造了一台手機。（中關村在線提供）

外觀：經典相機設計，質感拉滿

拿到vivo X300 Ultra的第一眼，你很難不被它的鏡頭模組吸引。這次vivo採用了經典相機拼接設計，機身上下兩段材質拼接的處理方式讓人聯想到傳統膠片相機的上裝與握持區域，無縫拼接工藝處理得相當到位。

vivo X300 Ultra細節圖展示：

鏡頭模組區域採用了被稱為「餅乾頭」DECO的設計，整體簡潔平直，配合經典的滾花紋理銀邊裝飾環，專業相機的每一處細節都被很好地復刻到了這台手機上。

配色方面，vivo X300 Ultra提供了銀調、膠片綠和黑Ka三種選擇。銀調版本的後蓋隱約可見連綿山峰的紋理，銀色影調頗具優雅氣質；膠片綠以經典攝影美學為靈感，定格光影中的浪漫；黑Ka走的是還原經典、專業冷靜的路線。三款配色各有性格，但共同點是都傳遞出了濃厚的影像基因。

細看機身側邊，vivo X300 Ultra同樣不乏於細節。側邊框架採用了類似專業相機的平直切割處理，與前後面板的過渡自然圓潤，握持時能提供穩定的支撐感。物理按鍵的手感反饋也很清晰利落，整機重量控制在237g（膠片綠、銀調版本），對於這個配置規格來說已經算是比較克制的體重了。

值得一提的是，vivo這次為X300 Ultra打造了一套完整的影像配件生態。全新升級的相機感操控手柄配備了撥輪、兩段式快門按鍵和自定義快捷按鍵，撥輪可控制曝光補償、快門速度、虛化光圈、白平衡等參數，快門按鍵支援半按對焦、按下拍照、長按連拍，手機殼的鏡頭環可更換不同色裝飾環、增距鏡轉接環或濾鏡轉接環，還可通過快裝結構外接腕帶或肩帶。

手柄本身內置2300mAh電池和55W快充，掛在脖子上擺好姿勢就能拍，整套方案把「手機變相機」這件事做得相當徹底。再加上兩顆蔡司增距鏡，整套影像系統的專業感和儀式感都拉滿了。

屏幕正面，vivo X300 Ultra搭載了一塊6.82英寸的京東方Q10plus 2K藍圖原色屏，採用2.5D直屏設計，支援8TLTPO和1-144Hz自適應動態刷新率，局部峰值亮度可達4500nit，色準deltaE約為0.27。支援2160Hz全亮度高頻PWM調光和全亮度DC調光，加上圓偏振光2.0和硬件1nit極暗屏，拿來當影像創作的取景器和日常護眼屏都完全夠格。

影像：蔡司大師鏡頭群，全焦段無死角

影像無疑是vivo X300 Ultra最核心的競爭力。這次vivo提出了行業首創的「黃金3+2」鏡頭組合概念，機身自帶三顆物理鏡頭，加上兩顆可選配的vivo蔡司增距鏡，共同構成一套覆蓋14mm到84mm再到等效400mm的完整焦段體系。

vivo X300 Ultra風光拍攝表現：

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主攝採用全球首發的索尼LYTIA-901傳感器，等效35mm黃金焦段，2億像素、1/1.12英寸超大底，光圈f/1.85，配合CIPA6.5專業級防抖。在鍍膜工藝上，1GALD PRO+超低反鍍膜可將反射率降低約30%，6PALE+鍍膜和ALM鍍膜進一步降低約20%，帶來更乾淨的成像和更好的眩光控制。

長焦端則配備了85mm蔡司雲台級長焦鏡頭，採用三星HP0傳感器，2億像素、1/1.4英寸大底，f/2.67光圈，支援3°OIS光學防抖和CIPA7.0專業級防抖。配合藍圖高刷追焦引擎和超清60fps運動抓拍能力，無論是演唱會、體育賽事還是動物抓拍，都能遊刃有餘。

超廣角方面也沒有湊數，14mm蔡司超廣角鏡頭搭載索尼LYTIA-818傳感器，1/1.28英寸底在超廣角鏡頭中屬於行業翹楚，5000萬像素加上CIPA6.0專業級防抖，拍視頻時的穩定性大幅提升。

在色彩科學層面，vivo提出了全新的「vivo色彩科學」體系。藍圖原色攝像頭搭載12通道/500萬像素多光譜攝像頭，配合超靈敏閃爍光傳感器，能在博物館、KTV、演唱會等複雜光源環境下實現像素級的色彩還原。藍圖原生色彩則通過SmoothEV動態壓縮算法，模擬膠片密度曲線特性，讓高光過渡柔和自然，告別數碼感和AI味。

【延伸閲讀】vivo X300 Ultra首次走出國際市場 極致長焦實現1600mm純淨畫質（點擊連結看全文）

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先來看看風光表現。vivo X300 Ultra這次的風光模式升級到2.0，支援Pro與Auto兩種模式隨心切換。Pro模式下新增了快門速度、ISO、EV、AWB等專業參數調節，還有極夜星空、夜景月亮、夜景車流等場景預設；Auto模式則新增了85mm透視矯正、寬幅比例選擇和工具箱整合。得益於NICE3.0和Magic2.0算法，風光模式的整體畫質明顯提升，細節更清晰。

從實際拍攝來看，日間場景中得益於藍圖原生色彩的加持，畫面整體呈現出一種克制而高級的影調質感，不會過分濃豔，也不會寞淡無味，色溫很準、寬容度也足夠出色。

夜景表現方面，藍圖原色攝像頭和超靈敏閃爍光傳感器的加入，讓它在人造光源複雜的場景下的色彩還原明顯比上代更準確，眩光控制也足夠乾淨。全新的UltraXDR算法在樹影斑駁、室內特寫、側逆光等場景下光影更加真實，色彩更絢麗。

人像方面，vivo X300 Ultra這次的升級幅度相當大。全新的藍圖原生人像從底層影調邏輯重新構建，整體效果更接近相機觀感——光影立體、層次豐富、細膩過渡、高光不壓抑。

在肌膚質感方面，藍圖原生人像基於雙域解耦引擎實現亮度與色度的分區處理，解決了亮色耦合帶來色彩漂移的行業痛點，再加上vivo聯合高校實驗室構建的120色專屬膚色色卡，膚色還原真實自然。

vivo X300 Ultra人像拍攝表現：

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從實拍來看，在室外自然光線環境下，vivo X300 Ultra的直出人像效果確實不錯，畫質細膩、人物面部的五官也很立體，皮膚白皙自然，背景虛化效果能很好地將人物和背景分離，突出被攝人物的主體。

相機端支援2億高像素人像拍攝，適合商業棚拍半身人像、氛圍感寫真等場景；相冊端AI超清增強功能則能大幅優化合影場景下每個人的清晰度。

在特殊光線場景下，行業首發的超氛圍感光影人像算法徹底改善了逆光灰濛、底光、死亡頂光等問題，髮絲光、輪廓光、面部柔光都能很好地突出。另外，閃光人像模式搭載變焦閃光燈和特有的閃光算法，疊加追光/濃郁風格後更加復古好看，夜景全場景出片的表現相當穩定。

兩顆增距鏡是X300 Ultra影像系統的點睛之筆。等效200mm的G2重量僅153g，體積緊湊便於日常攜帶，光學直出2億像素，可疊加85mm鏡頭3°OIS光學防抖實現CIPA6.5。

等效400mm的G2Ultra則是真正的超遠攝神器，基於開普勒光學結構，採用2組15片高透玻璃鏡片，光學直出2億像素，最高可變焦至等效8100mm，讓「打鳥拍月」成為手機用戶的日常。

G2Ultra增距鏡和視頻能力展示：

實際體驗中，G2的優勢在於便攜性，日常搭配85mm鏡頭能在演唱會、體育賽事等場合輕鬆拍到遠處的精彩瞬間；G2Ultra的極限遠攝能力則更適合鳥類攝影、野生動物觀察等場景，配合藍圖高刷追焦引擎和超清60fps運動抓拍，運動物體的對焦速度和拍攝成功率都達到了相當高的水平。值得注意的是，增距鏡需要單獨購買，X300 Ultra包裝內並不附帶。

視頻方面同樣值得重點聊聊。vivo X300 Ultra支援全焦段4K120fps 10bit Log、全焦段4K120fps杜比視界、全焦段OIS光學防抖，這套視頻規格在手機領域基本沒有對手。全焦段均具備最高14EV的高動態範圍，新增APV422視頻編碼提供更大的後期編輯空間。Log模式還支援自定義3DLUT導入監看和還原，讓前期創作更加所見即所得。

全新的專業錄像模式Pro以電影攝影機為設計靈感，提供調參界面和清屏界面兩種模式，將專業攝影機的參數佈局和使用習慣很好地遷移到了手機端。電影風格直出功能則提供了FilmLook和FilmStyle兩種模式，前者復刻電影色彩，後者還疊加了2.4:1寬畫幅、24fps幀率、膠片光暈顆粒、運動模糊和鏡頭暗角等完整電影感元素。

四麥收音大師支援標準、演唱會歌聲、演唱會氛圍、室內人聲、室外人聲、空鏡頭等6大收音場景預設，收音體驗相當專業。

在強悍的硬件基礎與vivo色彩科學體系的結合下，vivo X300 Ultra不僅能為用戶提供覆蓋14mm到400mm全焦段、全場景的出色影像能力，也在色彩審美上走出了自己的路——不是一味地追求濃豔討好眼球，而是以接近專業相機的影調邏輯去還原真實世界的光影質感。

再加上兩顆增距鏡帶來的超遠攝能力和操控手柄帶來的相機級握持體驗，可以說vivo這次是真正把「專業V單」這個概念從概念落到了體驗上——它不只是鏡頭參數的堆疊，而是一整套從拍攝到出片、從硬件到生態的影像解決方案。

性能與體驗：旗艦芯+大電池，體驗自然在線

雖然影像是vivo X300 Ultra的核心標籤，但作為一台旗艦手機，性能方面自然也不能有短板。這次X300 Ultra搭載了第五代驍龍8至尊版處理器，採用全新3nm製程工藝和2+6全大核架構，CPU最高主頻可達4.6GHz，性能和能效相較上一代分別提升20%和35%。散熱方面，冰脈流體VC散熱系統的VC面積和蒸汽腔空間分別比上代增大了14%和22%。

良好的性能體驗也並不是只停留於硬件參數以及跑分上。為了更好地了解實際遊戲性能表現，我們使用《崩壞：星穹鐵道》進行了30分鐘的遊戲測試：

用vivo X300 Ultra遊玩《崩壞：星穹鐵道》30分鐘的遊戲測試。（中關村在線提供）

從測試結果來看，得益於冒脈流體VC散熱系統的加持，vivo X300 Ultra在長時間遊戲過程中表現出色，基本能實現穩定滿幀。

對於一台主打影像的旗艦來說，續航能力直接決定了你能在外面拍多久。vivo X300 Ultra內置6600mAh藍海電池，採用第二代半固態電池和四代硅技術，配合場景能效引擎2.0、異構計算空間3.0、系統輕量化3.0等多項節能技術，官方表示最長可支援達4小時的高規格視頻錄製。

我們也進行了5小時的重度續航測試，旨在模擬用戶在重度使用情況下手機的續航表現：

vivo X300 Ultra的5小時重度續航測試。（中關村在線提供）

充電方面，vivo X300 Ultra支援100W超快閃充和40W無線閃充。我們也對其100W有線快充進行了30分鐘充電測試：

vivo X300 Ultra的30分鐘充電測試。（中關村在線提供）

總體來看，就續航能力方面，vivo X300 Ultra憑藉6600mAh的大電池和多項軟件優化，在旗艦機行列續航表現相當突出；同時100W快充也能夠滿足用戶快速回血的需求。

系統方面，vivo X300 Ultra運行OriginOS6，搭載藍河流暢引擎，通過超核計算、雙渲染架構和光子存儲等底層優化，承諾5年持久流暢。在信號層面，寰宇信號放大系統3.0配備了「1+4」Wi-Fi通信晶片組，5.8G頻段信號覆蓋範圍理論提升20%。

ivo這次支援與第三方生態的跨端互聯，搖一搖群組分享、跨設備隨心編等功能讓不同品牌設備之間的文件傳輸和協作變得更加便利。（vivo）

在生態層面，vivo這次支援與第三方生態的跨端互聯，搖一搖群組分享、跨設備隨心編等功能讓不同品牌設備之間的文件傳輸和協作變得更加便利。對於經常需要在手機和電腦之間傳輸素材的影像創作者來說，這是個實用的加分項。

寫在最後

總體來看，vivo X300 Ultra是一台目標非常明確的產品——它要做的不是一台「什麼都還行」的均衡旗艦，而是一台真正能讓用戶感受到專業影像魅力的移動創作工具。從「黃金3+2」蔡司大師鏡頭群到全新的vivo色彩科學體系，從全焦段4K120fps視頻規格到相機感的操控手柄，每一處升級都圍繞着「專業V單」這個核心定位展開。

當然，第五代Snapdragon 8 Elite的性能底座、6600mAh大電池的續航保障、2K藍圖原色屏的顯示素質、以及IP68+IP69級防水防塵等旗艦該有的配置，也讓它在影像之外的日常使用中沒有明顯短板。對於那些認真對待手機攝影的用戶來說，vivo X300 Ultra或許就是目前市面上最值得認真考慮的那個選項。

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