OnePlus 15T全面評測：6.3吋細屏藏7500mAh大電池　續航反勝大機

小屏手機這個品類的呼聲一直不低，但只有同時兼顧旗艦配置與適當的屏幕大小，才能獲得更多用戶的青睞。最新發布的OnePlus 15T就通過OnePlus電競三芯、新一代風馳遊戲內核、7500mAh超巨量冰川電池在性能續航體驗上帶來甚至超越大屏旗艦的飛躍。6.32英吋屏幕單手雙手都可輕鬆操控，旗艦配置一應俱全。



今天我們就來詳細測試一下它的實際表現如何。

最新發布的Oneplus 15T通過Oneplus電競三芯、新一代風馳遊戲內核、7500mAh超巨量冰川電池在性能續航體驗上帶來甚至超越大屏旗艦的飛躍。（中關村在線提供）

更多OnePlus 15T外觀展示：

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單手可握的小屏「戰神」

作為今年最新發布的小屏手機，OnePlus 15T將屏幕尺吋控制在6.32英吋，採用50:50天平配重，在輕巧手感與質感間做了平衡，1.1mm超窄四等邊帶來超高屏佔比，金屬魔方Deco延續OnePlus家族式設計語言，沒有明顯凸出，可以平穩地放在桌面上。

OnePlus 15T的機身寬度僅71.82mm，重量194g，一隻手握持剛剛好。這次OnePlus 15T以治癒「巧克力」為設計靈感，帶來「純粹可可」、「鬆弛抹茶」、「治癒白巧」三款全新配色。

我們拿到的是「治癒白巧」版本，配色純淨温暖，它採用行業獨家微弧氧化工藝，帶來了啞光白色金屬中框，實現了從金屬中框到背板一體全白，被譽為新一代「機圈白月光」；「純粹可可」與「鬆弛抹茶」則分別呈現內斂沉穩與靈動清新的風格，適合年輕潮流用戶彰顯自己的個性。

耐用性方面，OnePlus 15T支持目前行業中最高的IP66/IP68/IP69/IP69K 滿級防塵防水保護等級，足以有效減少日常生活中液體潑濺、雨水淋濕的損壞風險，也為全新升級的雨水觸控2.0、手套觸控功能提供了基礎保證。OnePlus 15T在機身左側配置一顆快捷鍵，用於切換靜音模式、啟用AI、相機等功能。

機身右側配備音量、電源按鍵。底部從左至右依次為SIM卡槽、USB-C接口以及揚聲器。為了給玩家帶來極致流暢的遊戲畫面表現，2025年10發布的OnePlus 15、OnePlusAce 、2026年1月發布的OnePlus Turbo 6都採用了支持165Hz超高刷新率的高素質屏幕，而我們手中這款OnePlus 15T也首次將流暢165Hz超高刷體驗帶入到小屏旗艦品類中，引領小屏產品進入超高刷時代。

結合實際體驗來說，這塊165Hz的超高刷屏幕每秒可比傳統120Hz屏幕多刷新45幀畫面，不僅在音樂遊戲中能更方便玩家抓準節奏，多人對戰FPS中也能讓你提前發現敵人、提前開槍，從物理層面上做到快人一步。

參數方面，這塊6.32英吋的小直屏採用1.5K分辨率，支持460PPI、局部峰值亮度3600nits，配合自研太陽顯示技術確保內容在戶外強光下畫面清晰可見。在夜晚等暗光環境下，屏幕亮度最低可降至1nit，同時憑藉出色的屏幕調校還能確保不出現畫面失真、偏色，舒適不刺眼，兼顧識別速度與安全性的超聲波指紋識別也沒有缺席。

值得一提的是，OnePlus 15T這塊屏幕還支持全新明眸護眼技術，從硬件層面上降低藍光，更具備七大AI主動護眼功能，從距離提醒到運動舒緩全天候智能守護雙眼，用眼健康功能也無需頻繁手動開啟，而是支持定時開關，比如每晚日落後自動開啟過濾藍光，保護眼睛健康。

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風馳遊戲內核加持，遊戲戰力「超神」

OnePlus 15T 在性能配置上延續了OnePlus在遊戲性能表現上一向的高規格，搭載高端旗艦標配第五代驍龍8至尊版移動平台，採用台積電第三代3nm工藝製程，在性能釋放上有着相當優秀的表現，並且經過市場的檢驗，收穫了用戶廣泛的認可。

在紮實的硬件基礎之上，OnePlus 15T還內置新一代自研風馳遊戲內核，通過深入晶片底層的重構優化，進一步優化遊戲畫面渲染流程，全面釋放第五代驍龍8至尊版移動平台的潛力，目前已支持涵蓋MOBA、格鬥、賽車、音遊、策略等類型的熱門遊戲165Hz模式原生適配。

說的再多，不如一試，我們直接看實際的遊戲幀率表現。OnePlus 15T是首台支持《王者榮耀》144Hz+極致畫質同開的小屏手機，測試30分鐘輕鬆達成全程滿144幀，無論是大型團戰還是對線，都沒出現明顯的畫面卡頓，這對於強調操作的MOBA類遊戲相當關鍵。

OnePlus 15T遊戲幀率表現：

如果想體驗165Hz超高幀的完整潛力，還是用熱門FPS《三角洲行動》一探究竟，OnePlus 15T為其獨家適配了原生165幀超高幀模式，在30分鐘的全面戰場對局中，平均幀率維持在 164.8 幀，功耗 4.8 W，發熱控制在42.6 ℃左右。

測完這兩款手遊，我們給OnePlus15T上點壓力，測試下《原神》須彌城最高畫質+60幀跑圖，同時開啟1.5K分辨率+120幀雙開模式，平均幀率120.5幀，結束後背部温度最高攀升至43.2℃，但全程幀率仍保持穩定。

可以看出，OnePlus 15T運行不同負載三款手遊都能保持幀率穩定，時刻保持温度「冷靜」相當重要，本機搭載冰河散熱系統，內含5150mm²大面積VC，並採用行業首發0.04mm超博毛細結構和雙層3D立體雙通道設計，提升了小機身內的蒸汽循環空間，讓散熱更快更均勻。

OnePlus 15T還配備有靈犀觸控晶片，支持高達3200Hz瞬時觸控採樣率，以及330Hz五指採樣率，在「吃雞」等FPS手遊中能實現快速卧倒、射擊、換彈，做到眼到手到。

優秀的遊戲體驗不僅需要強悍的性能，更需要穩定、可靠的網絡連接。OnePlus 15T搭載了自研電競網絡晶片G2，能根據用戶的握持姿勢與信號來源智能調度12根天線，確保在地鐵、校園、餐館等複雜網絡環境中的聯網流暢。

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7500mAh冰川電池+100W有線+50W無線，想要的全都有

傳統小屏手機的痛點常常是續航不足，畢竟機身小，給電池留下的空間也更小。而OnePlus 15T內置7500mAh超巨量冰川電池，帶來了小屏手機中行業領先的電池容量。這塊專為高性能手機打造的冰川電池，採用全新X25硅碳負極電池材料，電池能量密度達到862Wh/L，相比上代電池尺吋不變的同時提升1240mAh容量。

OnePlus 15T續航和快充表現：

本次測試環境在辦公室WiFi下，屏幕亮度鎖定50%，進行包含遊戲、愛奇藝、抖音、拍照、錄像等8個項目共5個小時的ZOL重度續航測試，測試結束後OnePlus 15T剩餘電量81%，這個成績要比OnePlus13T更好，同時也要超過我們數據庫中一眾大屏手機，甚至媲美部分以續航著稱的大電池性能機。

快充方面，OnePlus 15T不僅將有線充電速度提升至100W，還新增了旗艦標配的50W無線充電，實測空電狀態下20分鐘即可充入50%電量，30分鐘充入69%，足以支持日常一天使用。

此外，OnePlus 15T還支持全局旁路供電功能，開啟後，電源可直接繞過電池為系統供電，能大幅降低手機發熱量，減少遊戲降頻，刷短視頻也更流暢，能有效延長電池壽命。

廣角主攝+潛望長焦組合，覆蓋日常拍照需求

作為一款小屏旗艦，OnePlus 15T的影像配置自然也得跟上第一梯隊，其搭載5000萬像素索尼IMX906超動態大底主攝，1/1.56英吋、f/1.8，支持OIS光學防抖；另一顆則是支持3.5X光學變焦的5000萬像素潛望長焦鏡頭，同樣支持OIS光學防抖，廣角主攝+潛望長焦的組合足以覆蓋常見的拍攝需求。

OnePlus 15T拍攝樣張展示：

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下面，就跟隨我們拍攝的樣張來看看OnePlus 15T的樣張表現。我們可以看到，得益於性能強大的傳感器、優異的鏡頭素質和OPPO自研的LUMO凝光影像，OnePlus 15T在戶外拍出的照片相當亮麗，寬容度高，無論是遠處的建築，還是近處的花草都細節十足。

在暗光環境下，OnePlus 15T主攝出片效果也一如既往的出色，點擊快門成像速度非常快，無需過多等待；在面對複雜光源時也很少出現明顯眩光、塗抹，暗處中也沒有噪點，對光影效果做到了很好的還原。

OnePlus 15T的潛望長焦鏡頭素質同樣出色，放大看細節背景沒有模糊的大色塊，細節呈現自然且沒有過度鋭化，讓畫面始終聚焦。在暗光環境下，OnePlus 15T憑藉出色的高光壓制並沒有讓燈光爆成一團，能夠在惡劣的光線條件下保留一定細節。

接下來我們看看OnePlus 15T的人像拍攝效果。如下圖所示，日間場景下樣張的清晰度很高，人物面部的妝容細節、髮絲、衣服上的紋理都清晰可見，氣色紅潤白皙。OnePlus 15T還擁有旗艦同款AI影像功能，包含AI補光、AI消除、AI去模糊、AI去反光、Al超清合影、AI超清像素等一系列便捷功能，智能重構畫面細節，拯救廢片只需一鍵。

總結

2026年上半年的手機市場並不太平，行業供應鏈漲價導致手機售價上漲，此時做一款受眾沒那麼廣的小屏手機，尤其是小屏旗艦，對於手機廠商無疑是較為「冒險」的選擇，對於追求極致手感與便攜性的硬核玩家來說，OnePlus 15T單手即可輕鬆掌控的機身尺吋，配合無斷觸的精準操控體驗，讓它在眾多大屏設備中脱穎而出，成為那些不願為性能妥協的遊戲愛好者的首選利器。

當然，OnePlus 15T的魅力遠不止於遊戲。它在保持小巧機身的同時，在影像、續航及屏幕素質上帶來了全面旗艦配置，真正做到了性能續航超越大屏旗艦、旗艦體驗完勝小屏旗艦。它既滿足了玩家對性能的渴望，也照顧到了大眾對實用性的追求，是當前市場上最值得入手的小屏旗艦之一。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】