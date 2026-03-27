Nothing Phone (4a) Pro深度評測｜一體成型金屬工藝與潛望式長焦

Nothing Phone (4a) Pro 及 4(a) 標準版深度評測｜Nothing 最近發佈的 Phone (4a) 系列，新作不僅在設計上實現重大突破，首次引入金屬一體成型機身，更將過往僅見於旗艦機的長焦潛望式長焦攝影技術下放到中階價位。記者在手機入手一個星期內，深入評測這款手機的吸引之處。最後同時附上標準版的Nothing Phone (4a) 作同步評測。



金屬一體成型手感非常不錯

最纖薄的金屬一體成型透明工藝

Phone (4a) Pro 在機身設計上實現了重大躍進，捨棄過往的玻璃背板與邊框組合，改採精密的一體成型金屬機身。大幅提升了整機強度，並將厚度壓縮至驚人的 7.95 mm，成為 Nothing 史上最纖薄的手機，拎上手份外好手感。而且金屬表面處理細膩，握持感扎實且具高級感。機身具備 IP65 防塵防水等級，並配置 5300 平方毫米的巨大 VC 均溫板散熱系統，確保高效能運作下的穩定性。

全面進化的 Glyph Matrix 視覺體驗

Phone (4a) Pro 搭載旗艦級 Glyph Matrix 系統，由 137 顆 mini-LED 組成。雖然燈珠數量優化，但覆蓋面積增加 57%，亮度提升至 3000 nits，使通知顯示更銳利。最受歡迎的 Glyph Toys 功能亦獲得全面釋放。除了電量顯示與倒數計時外，更加入數位時鐘、模擬太陽運行的日照路徑，以及極具玩味的 Glyph 鏡子模式。使用者無需點亮螢幕，僅憑背部燈光序列即可識別來電或訊息，有效減少螢幕干擾，同時在拍攝時亦可作為柔和補光燈使用。可以在設定內為Glyph Matrix作不同的設定，非常有趣。

Glyph Matrix 玩味十足

可以設定不同的Signals

跑分性能與絲滑的 3A 遊戲實測

效能方面，Phone (4a) Pro 搭載最新的 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，配合 LPDDR5X 記憶體與 UFS 3.1 儲存規格。根據 Antutu 實測跑分，該機輕鬆取得 143 萬分，精準定位於目前最強悍的中階效能梯隊。AI 運算能力提升 65%，使系統在多工切換時保持瞬時響應的絲滑感。針對重度遊戲玩家，記者以 3A 級大作《原神》進行壓力測試。在設置為高畫質並開啟 60fps 模式下，Phone (4a) Pro 展現出十分不錯的穩定性。無論在大地圖探索或激烈戰鬥中，畫面均維持流暢且無明顯掉幀。受惠於強大的散熱系統，長時間遊戲後雖有溫感，但未發生過熱降頻。

打機效能比想像中出色

Antutu跑分輕鬆達143萬分

潛望式長焦鏡頭

攝影性能是本作最激進的升級，配備 5000 萬像素 3.5 倍 OIS 潛望式長焦鏡頭，實現最高達 140 倍變焦（數碼），規格在同級產品中絕對領先。主鏡頭搭載 Sony LYT700c 大尺寸感光元件，配合超廣角與 3200 萬像素自拍鏡頭，構成無死角的影像系統。手機系統方面 TrueLens Engine 4 支援 Ultra XDR 照片與 4K Ultra XDR 錄影，並與 Google 共同優化動態範圍，重現真實色彩與高光細節。新加入的 AI 照片橡皮擦與動態照片功能豐富了創作可能，專屬 Nothing 浮水印則增添專業辨識度。

Nothing首次附有潛望式長焦鏡頭

相片的細緻度十分高

顏色還原度頗高

人像拍攝的散景自然

長焦試拍的效果不錯

同場加映：Nothing Phone (4a) 標準版 性價比評測



除了Pro 版本，Nothing 亦同步推出了定位更親民的 Phone (4a) 標準版。在設計語言上，標準版保留了品牌核心的透明哲學與極具辨識度的紅點錄影指示燈，雖然並未採用 Pro 版的一體成型金屬機身，但其混合材質的質感依然細膩，並提供了透視藍與柔和粉等更多元活潑的配色選擇。背部的燈效系統則改為由 mini-LED 組成的 Glyph Bar，雖然顯示精度與發光區域不及 Pro 版本的 Glyph Matrix，但依然完整保留了進度指示器、來電燈效與補光功能，對於追求 Nothing 風格但預算有限的用戶而言，依然具備極強的吸引力。

在核心效能與攝影表現上，Phone (4a) 標準版展現出了不錯的性價比平衡。同樣利用 Antutu 實測跑分，取得約110 萬分的成績，雖然與 Pro 版的 143 萬分存在級距差異，但在應對日常社交應用、高畫質影片串流甚至是手遊時，依然能提供非常流暢的操作體驗。特別值得一提的是，Nothing 這次展現了極大誠意，即使是標準版亦同樣下放了 5000 萬像素的 3.5 倍 OIS 潛望式長焦鏡頭。雖然受限於主鏡頭感光元件尺寸與影像處理器的算力差異，其在極低光環境下的細節純淨度與高倍數變焦的銳利度略遜於 Pro 版本，但在光線充足的環境下，這顆長焦鏡頭依然能拍出極具層次感與光影感的作品。

旗艦級顯示素質

Phone (4a) Pro 採用 6.83 吋 AMOLED 螢幕，解析度達 1.5K，峰值亮度達 5000 nits，確保戶外強光下的可讀性。144Hz 刷新率與 2500Hz 觸控採樣率提供極致回饋。基於 Android 16 的 Nothing OS 4.1 介面純淨，引入 AI Dashboard 集中管理智慧功能。總結而言，Nothing Phone (4a) 系列成功將旗艦級工藝與出色的跑分實力封裝於極具辨識度的機身內。無論是追求極致影像與性能的 Pro 版，或是側重性價比平衡的標準版，都無疑是今年香港市場中最具競爭力的選擇。

Nothing Phone (4a) 亦都有

Nothing Phone (4a) Pro (12+256GB) 售價為$4,499；Nothing Phone (4a) 標準版 (12+256GB) 售價則為$3,699；預訂即送 Nothing Ear (open)（價值$1,199）、Nothing 手機繩（價值$280）及 Nothing 開瓶器（價值$120）。

