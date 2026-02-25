全球新能源汽車銷量TOP 20公布！國產品牌佔一半　第一名意料之中

Clean Technica公布了2025年全球新能源汽車銷量TOP 20榜單，中國品牌的表現格外亮眼。



在這份榜單中，共有10箇中國品牌躋身前二十，佔據了半壁江山，展現出中國新能源汽車產業的強勁實力。

2025年全球新能源汽車銷量TOP20榜單。（Clean Technica）

比亞迪以419.38萬輛的銷量穩居榜首，銷量幾乎是第二名特斯拉的2.5倍，持續領跑全球新能源汽車市場。特斯拉以163.6萬輛位居第二。

而吉利、五菱、零跑、小鵬、AITO、小米、理想、埃安、深藍等中國品牌也悉數上榜，形成了強大的中國軍團。值得關注的是，小米汽車首次進入全球前十，以41.2萬輛的銷量位列第十，成為榜單中的一匹黑馬。

此外，零跑、小鵬等品牌也憑藉高性價比和智能化優勢，在全球市場中佔據了一席之地。從整體格局來看，中國品牌已經從過去的追趕者，轉變為全球新能源汽車產業的引領者。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】