BMW全新X7將2027年發布　可選雙色塗裝　下半車身竟有百種選擇？

該選裝當前僅適配7系與i7，選裝價15萬元人民幣（約16.8萬元港幣），其中上半車身可選岩石灰或寶石青，下半車身可在上百款個性化車漆中定製。同時，新一代X7或將首次提供電吸門、自動車門燈等選裝配置。

外觀方面，從諜照來看，全新寶馬X7並未採用寶馬最新的Neue Klasse外觀設計，更多保留了當下的設計風格，車頭採用雙腎格柵輪廓，兩側大燈造型鋭利，內部結構緊湊。車身側面線條硬朗，採用方正的車身輪廓，搭配大尺寸多輻式輪轂，側窗線條平直，整體造比例協調，尺寸感較強。

車尾造型簡潔，採用橫向佈局，兩側尾燈輪廓修長，後保險槓下方可見雙邊共四出排氣佈局。內飾上，新車後排預計新增通風與按摩功能，同時提供31.3英寸8K劇院屏選裝，將採用Mini LED背光技術，峰值亮度達2000nits，支持多任務分屏和5G聯網。

動力方面，燃油版繼續搭載六缸、八缸發動機，純電iX7續航里程有望突破500公里，ALPINA高性能版最大功率或達660千瓦，零百加速成績可進入3.5秒區間。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】