小米米家無線吸塵器4C售¥799　有藍光顯塵　170AW吸力配長續航

小米最新推出了米家無線吸塵器4C，主打入門性價比定位，定價只要799元（人民幣，下同）。採用180°廣角藍光顯塵技術，探照距離約30cm，可實現30倍放大顯塵，在牀底、沙發下、牆角等低矮暗光環境中清晰顯示微塵。



整機最大吸入功率170AW，搭載轉速110000rpm無刷電機，吸力較前代提升88%，可高效清理毛髮、塵蟎及大顆粒雜物。地刷採用右側貼邊設計，可緊密貼合牆根與踢腳線，減少清潔殘留。

小米最新推出了米家無線吸塵器4C，主打入門性價比定位，定價只要799元。（小米）

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續航方面，內置7節大容量電池，標稱容量2600mAh，節能模式下最長續航可達75分鐘，支持三檔吸力調節。採用雙刷防纏毛設計，全地形顯塵地刷內置梳齒結構、電動除蟎刷採用懸臂防纏結構，減少毛髮纏繞。

配備5重精細過濾系統，對0.3μm顆粒物過濾效率達99.97%，過濾組件支持水洗循環使用。支持一鍵彈開式塵杯倒塵，全程不髒手；搭配壁掛式收納，節省空間。

產品提供全地形顯塵地刷、電動除蟎刷、二合一縫隙刷等多刷頭組合，可用於地板、地毯、牀褥、傢俱、窗簾、汽車內飾等多場景清潔，實現一機多用。

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