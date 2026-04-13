iPhone 18 Pro設計流出　動態島縮小35%！相機按鍵棄觸控變實體鍵

自iPhone 16系列問世以來，蘋果新增的相機按鍵，便始終處於爭議的風口浪尖。儘管這一設計的初衷是為了提升拍攝體驗，但不少用戶在實際使用後發現，該按鍵在某些方面顯得有些華而不實。



據悉，用戶可以通過相機控制的電容式滑塊來調整縮放、曝光以及攝影風格。然而，過於繁雜的功能反而給日常操作帶來了困擾。許多用戶反饋，在握持或拍攝過程中，極易發生誤觸，導致最後不得不索性將這些功能全部禁用。

iPhone 16系列新增相機按鍵，但不是所有人都覺得好用。（Apple）

針對這些真實的市場反饋，今年秋季即將登場的iPhone 18 Pro將對該按鍵進行大刀闊斧的瘦身。蘋果決定砍掉那些冗餘且低頻的操作邏輯，力求回歸更加純粹、高效的使用體驗。

據行業最新爆料，iPhone 18 Pro系列的相機按鍵在保留壓力感應的同時，將徹底放棄電容觸控功能。這意味着該按鍵將轉變為一個專門的相機應用啟動與快門鍵，操作邏輯更加直接，完全符合用戶的使用直覺。

自iPhone 16系列問世以來，蘋果新增的相機按鍵便始終處於爭議的風口浪尖。（Apple）

除了交互按鍵的精簡，iPhone 18 Pro系列在正面視覺設計上也迎來了重大突破。其動態島的整體尺寸將比現有機型縮小約35%，視覺上的沉浸感將得到顯著提升。

iPhone 18 Pro系列在正面視覺設計上也迎來了重大突破。其動態島的整體尺寸將比現有機型縮小約35%。（X@_Piyush_503）

蘋果通過技術攻關，成功將部分Face ID核心組件隱藏至屏幕下方，從而有效減小了正面的開孔面積。這一進化使得iPhone 18 Pro成為蘋果歷史上，屏佔比最高的機型，進一步向真正的全面屏形態靠攏。

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