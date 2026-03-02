iPhone Fold將於9月發布　外型竟變矮胖惹議：是技術還是信仰？

當Android陣營的摺疊屏手機，在輕薄化賽道上卷得如火如荼時，蘋果卻以「反潮流」的姿態殺入戰場。



據多方供應鏈消息及分析師爆料，蘋果首款大摺疊屏手機iPhone Fold將於2026年9月正式發布，這款被戲稱為「可摺疊iPad mini」的設備，憑藉獨特的闊比例設計、近乎無摺痕的屏幕技術，以及突破2000美元（約港幣15644元）的定價策略，成為科技圈熱議的焦點。

設計爭議：矮胖機身顛覆傳統審美

iPhone Fold最引人注目的，莫過於其顛覆性的「闊摺疊」設計。與主流摺疊屏手機「合起是手機、展開更修長」的思路不同，蘋果選擇了「摺疊如護照、展開似平板」的差異化路線。

閉合狀態下，機身尺寸為83.8mm×120.6mm×9.6mm，外屏約5.49英寸，分辨率達2088×1422，寬度略超常規機型，但縮短的高度讓單手握持時拇指可輕鬆觸及屏幕頂部，解決了摺疊屏單手操作難的痛點。展開後，內屏尺寸躍升至7.76英寸，分辨率2713×1920像素，接近iPad mini的顯示面積，但機身整體更小巧便攜。

這種設計引發了兩極分化的評價。支持者認為，4:3的經典比例完美復刻iPad體驗，無論是分屏辦公、沉浸式追劇，還是閲讀電子書，都比16:9比例的摺疊屏更具實用性。例如，在分屏模式下，用戶可同時打開兩個應用窗口，左側瀏覽網頁，右側回覆郵件，操作邏輯與iPadOS高度一致。反對者則吐槽其「矮胖」外觀缺乏精緻感，尤其是與iPhone 17 Pro對比時，厚度增加近一倍，握持時存在明顯硌手感。

屏幕技術：無摺痕與全面屏的雙重突破

屏幕是iPhone Fold的核心賣點，也是蘋果技術實力的集中體現。為解決摺疊屏的摺痕難題，蘋果採用三重革新方案：液態金屬鉸鏈：內置金屬應力分散板，通過均勻支撐屏幕摺疊區域，將摺痕深度控制在0.1mm以下，強光下幾乎不可見。

超薄UTG玻璃：0.1毫米厚的超薄玻璃搭配非牛頓流體緩衝層，可有效分散摺疊時的應力，配合自修復塗層技術，提升屏幕抗刮性，減少日常使用中的微小劃痕。

此外，屏幕工藝從on-cell升級為in-cell，傳感器更貼近屏幕內部，進一步減少了摺痕顯現。據供應鏈透露，iPhone Fold的屏幕通過了25萬次摺疊測試，摺痕加深量僅3%，徹底解決了用戶對摺疊屏耐用性的顧慮。

性能配置：旗艦級硬件與生態適配

在硬件配置上，iPhone Fold延續了蘋果「堆料不妥協」的傳統。其搭載基於2nm工藝的A20 Pro晶片，性能對標同期iPhone 18 Pro系列，配合LPDDR5X內存與UFS 4.0存儲，可輕鬆應對多任務處理、大型遊戲等高負載場景。通信方面，配備蘋果第二代自研C2基帶，僅支持eSIM模式，無實體SIM卡槽，信號表現有望大幅提升。

續航是iPhone Fold的另一大亮點。為應對大屏帶來的高功耗，蘋果為其配備了5400-5800mAh的高密度電池，採用精簡顯示驅動等核心組件提升能效，續航能力相比普通iPhone提升顯著。同時，支持40W有線快充，可在短時間內補充電量，緩解用戶的續航焦慮。

軟件生態適配方面，iOS 27系統進行了底層重構，智能流體佈局引擎可根據開合狀態自動調整界面。摺疊時保持經典iOS邏輯，展開後無縫切換類iPadOS界面，支持分屏多任務、懸浮窗拖拽等生產力功能。超百萬款iPad應用可原生運行，系統還內置摺痕區域智能識別算法，避免畫面變形，徹底告別Android摺疊屏常見的「信箱模式」黑邊問題。

定價策略：史上最貴iPhone的野心與風險

儘管iPhone Fold在技術層面亮點滿滿，但其定價策略卻充滿爭議。據多方分析師預測，美國市場起售價預計在2000-2500美元之間，換算港幣約1.56萬-1.95萬元，遠超當前最貴的iPhone 18 Pro Max，甚至比一台高配MacBook Pro還要昂貴。

蘋果的定價邏輯清晰：用iPad mini守住大眾市場，用iPhone Fold收割頂級極客用戶。這款設備定位並非「走量機型」，而是展示蘋果技術實力的「肌肉機」。對於預算充足的科技愛好者而言，iPhone Fold的獨特設計、無摺痕屏幕和iPad級生產力體驗，或許足以支撐其高溢價；但對於普通消費者來說，這一價格遠超接受範圍，很難成為主流選擇。

市場前景：摺疊屏賽道的新變量

iPhone Fold的發布，無疑將為摺疊屏市場注入新的活力。當前，Android陣營已形成「三星領跑、華為追趕、小米OV試水」的競爭格局，但產品同質化嚴重，多在輕薄化、性價比等維度展開競爭。蘋果的入局，有望憑藉技術革新和生態優勢，重新定義摺疊屏的使用場景。

例如，其4:3的內屏比例更適合辦公場景，可能吸引商務人士；無摺痕屏幕和耐用性提升，可緩解用戶對摺疊屏的顧慮；iOS生態的深度適配，則能提供更流暢的多任務體驗。然而，高定價和初期產能限制，可能讓iPhone Fold陷入「叫好不叫座」的尷尬境地。據供應鏈消息，蘋果首年規劃出貨僅1000萬台，遠低於Android旗艦的銷量規模。

摺疊屏的未來，是技術還是信仰？

iPhone Fold的曝光，再次印證了蘋果「後發制人」的產品策略。它不追求首發技術，而是等待產業鏈成熟後，以整合創新的方式推出顛覆性產品。從設計到屏幕，從性能到生態，iPhone Fold處處體現着蘋果對用戶體驗的極致追求。

然而，1.95萬元的定價也讓人不禁思考：當摺疊屏從「嚐鮮玩具」變為「日常工具」，用戶是否願意為品牌溢價和技術創新付款？或許，正如某位分析師所言：

iPhone Fold的價值，不在於它是否完美，而在於它為行業提供了新的發展方向——當摺疊屏不再執着於『薄』與『長』，而是回歸用戶實際使用場景，技術創新才能真正轉化為體驗升級。

2026年9月，這款又醜又貴的iPhone大摺疊屏，將交出自己的答卷。

