小米米家多向掃振電動牙刷Pro！首創專利摩打去牙菌膜　僅售¥549

小米最新推出米家多向掃振電動牙刷Pro，搭載小米原創多向掃振專利電機，售價549元（人民幣）。



牙刷採用雙自由度專利摩打，實現垂直掃振+水平震顫雙效清潔，垂直最高30720次/分鐘，水平最高600次/分鐘，配合1mm水平震顫與30°安全擺幅，可高效剝離牙菌斑。

小米最新推出米家多向掃振電動牙刷Pro，搭載小米原創多向掃振專利電機，售價549元（人民幣）。（小米）

米家多向掃振電動牙刷Pro更多詳細介紹：

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1.18倍高效剝離牙菌斑

實測牙菌斑去除率達手動牙刷1.18倍，清潔效率提升94%，7天亮白效果可達1.8度。

LCD彩屏可視化防漏刷

內置六軸傳感器，可智能識別齒面位置與角度，自動匹配對應清潔動力。

搭載可視化LCD彩屏，即時顯示刷牙進度、力度、漏刷區域，配合6分區補刷提醒，讓清潔效果一目瞭然。

配備電子壓力傳感器，力度異常時紅燈提醒並自動降頻，避免損傷牙齦。標配3支全效緩震刷頭（清潔/亮白/呵護），45°可彎曲設計深入後槽牙，食品級軟膠包裹更護齦。

牙刷支持米家APP互聯

牙刷支持米家APP互聯，提供6種基礎模式+多種自定義護理計劃，可生成深度口腔報告。機身採用啞光鋁合金材質，支持IPX8級防水，搭配充電口潮濕提醒、刷頭更換提醒、旅行鎖等實用功能。

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