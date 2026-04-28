小米米家多向掃振電動牙刷Pro！首創專利摩打去牙菌膜 僅售¥549
撰文：快科技
出版：更新：
小米最新推出米家多向掃振電動牙刷Pro，搭載小米原創多向掃振專利電機，售價549元（人民幣）。
牙刷採用雙自由度專利摩打，實現垂直掃振+水平震顫雙效清潔，垂直最高30720次/分鐘，水平最高600次/分鐘，配合1mm水平震顫與30°安全擺幅，可高效剝離牙菌斑。
米家多向掃振電動牙刷Pro更多詳細介紹：
+11
1.18倍高效剝離牙菌斑
實測牙菌斑去除率達手動牙刷1.18倍，清潔效率提升94%，7天亮白效果可達1.8度。
LCD彩屏可視化防漏刷
內置六軸傳感器，可智能識別齒面位置與角度，自動匹配對應清潔動力。
搭載可視化LCD彩屏，即時顯示刷牙進度、力度、漏刷區域，配合6分區補刷提醒，讓清潔效果一目瞭然。
配備電子壓力傳感器，力度異常時紅燈提醒並自動降頻，避免損傷牙齦。標配3支全效緩震刷頭（清潔/亮白/呵護），45°可彎曲設計深入後槽牙，食品級軟膠包裹更護齦。
牙刷支持米家APP互聯
牙刷支持米家APP互聯，提供6種基礎模式+多種自定義護理計劃，可生成深度口腔報告。機身採用啞光鋁合金材質，支持IPX8級防水，搭配充電口潮濕提醒、刷頭更換提醒、旅行鎖等實用功能。
【延伸閲讀】小米推米家熨燙機2 掛燙平熨二合一設6種模式 獲母嬰級除菌認證（點擊連結看全文）
+8
小米空氣炸鍋Pro蒸烤版！130℃噴射蒸氣免拆洗 一鍵烘乾去油味小米17 Max傳5月發布！棄用背屏換8000mAh大電池 創歷代最強續航小米米家智能窗簾3 Pro 超薄GaN雙摩打 輕鬆拉動60kg免測量即裝小米推米家智能寵物餵食器2可視版！5L大容量防卡糧 可連AI監控
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】