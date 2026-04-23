小米17 Max傳5月發布！棄用背屏換8000mAh大電池　創歷代最強續航

小米數字旗艦產品線持續拓展，繼去年引入Pro Max版本後，小米17系列目前已覆蓋四款機型：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max及定位頂級的小米17 Ultra。



今年上半年，該系列將迎來第五款成員——小米17 Max。據多方可靠消息，這款新機計劃於5月正式發布，定位為全能型大屏旗艦。

據多方可靠消息，小米17 Max這款新機計劃於5月正式發布，定位為全能型大屏旗艦。（微博@i冰宇宙）

目前，小米17 Max已通過中國國家相關入網認證，型號為2605EPN8EC。與此前廣受關注的小米17 Pro Max相比，該機在外觀設計上作出顯著調整，取消了此前標誌性的妙享背屏結構。

小米17 Max已通過國家相關入網認證：

這一設計變更釋放出更多內部空間，工程師將這部分空間全部用於提升電池容量，致力於打造一款兼具強勁性能與極致續航能力的旗艦產品。據悉，小米17 Max將內置8000mAh超大容量電池，不僅刷新小米17系列電池容量紀錄，更成為小米品牌有史以來電池容量最大的旗艦機型，續航能力實現跨越式提升。

在充電方面，小米17 Max延續高效補能策略，支持100W有線快充與50W無線快充組合，並全面兼容PPS（Programmable Power Supply）快充協議，確保用戶在多種充電場景下均可獲得穩定、快速的充電體驗。

性能配置上，該機搭載高通第五代驍龍8至尊版移動平台，作為當前最強移動處理器之一，可充分釋放大屏設備在多任務並行、高幀率遊戲及複雜計算場景下的性能潛力。

小米17 Max將預裝澎湃OS3（xiaomi）

影像系統延續徠卡聯合調校的三攝方案，保持小米數字系列一貫的光學品質與影像表現力。操作系統層面，新機出廠預裝全新澎湃OS3，依託深度底層優化，顯著增強大屏交互的響應速度、操作流暢度與智能協同能力。

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