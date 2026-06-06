Nikon最輕大三元Z 70-200mm f/2.8 II僅998g！畫質頂尖兼對焦極速

Nikon在今年的CP+正式發布了NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭，作為Nikon自家大三元鏡頭的第二代產品，新一代的70-200不僅重量更輕，畫質與對焦性能也得到了進一步提升。今天，我們就來看看這支鏡頭的表現究竟如何。



NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II採用了16組18片光學結構設計，其中包含了1枚低色散ED鏡片、1枚加強型低色散ED鏡片、2枚非球面鏡片、1枚非球面低色散ED鏡片、1枚螢石鏡片和1枚藍光高折射SR鏡片，全新的光學設計讓這支鏡頭具備出色的畫質表現。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II，僅重998g。（Nikon）

此外，這支鏡頭還採用了中孔非晶態塗層與抗反射高清ARNEO塗層，能夠有效抑制鬼影眩光。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II規格參數（中關村在線提供）

外觀

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II整體設計風格延續了此前Z 24-70mm f/2.8 S II的設計語言，通體黑色配色，在視覺上給人以專業的感覺。鏡身上醒目的S Line標誌，表明這是一支高規格NIKKOR長焦變焦鏡頭。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II外觀展示：

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NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II擁有非常寬大的對焦環和變焦環，擁有良好的操控性，在進行變焦或者對焦操作時具備舒適的阻尼（Damping）反饋。變焦環上有着標識刻度，對應70mm、85mm、105mm、135mm、200mm幾個常用焦段，方便用戶在拍攝時直觀的進行調整。

在細節方面，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II配備了兩個L-Fn按鈕，可以分配不同的功能，實現更高效的操作。鏡頭機身上也提供Click ON/OFF撥杆，開啟後鏡頭功能環旋轉時會有明顯的段落反饋，給攝影師更好的操作體驗。另外，鏡頭的腳架環兼容阿卡型雲台，可以快速安裝對應雲台，帶來便捷的使用體驗。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II最大的升級點之一，是輕量化和小型化。這支鏡頭的整體重量約998克（不含三腳架連接環和保護蓋），相比上一代產品重量減輕了26%，是目前同規格鏡頭中重量最輕的一支。另外，這支鏡頭整體長度也縮短了約12mm，採用內變焦設計，即使長時間攜帶和拍攝也會減輕負重感，帶來了更好的使用體驗。

分辨率

接下來讓我們看看NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II的分辨率表現究竟如何，本次測試我們使用Nikon Z8作為測試機身，測試時將感光度固定ISO100，在同一場景下對各檔光圈逐級拍攝，並截取畫面中央與邊緣部位進行放大對比。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II分辨率測試：

首先來看看這支鏡頭70mm端的畫質如何，可以看到在光圈全開的情況下無論是畫面的中心還是邊緣就已經有着不錯的畫質表現。隨着光圈縮小，這支鏡頭的畫質表現還會有進一步的提升。將光圈縮減至F16時，這支鏡頭的畫質開始出現較為明顯的下降。

接下來是NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II這支鏡頭200mm長焦端的畫質表現，與70端一樣，可以看到無論是畫面中心還是邊緣都有着非常優秀的畫質表現，同樣，將光圈縮減至F16時，邊緣畫質開始出現下降。

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色散

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭中具有螢石鏡片、加強型低色散（Super ED）鏡片、低色散（ED）鏡片、藍光高折射（SR）鏡片等共六種特殊鏡片，所以這支鏡頭在色散表現上也是非常優秀的，從下面的測試結果可以看到，無論是在70mm端還是200mm端，這支鏡頭即使是在光圈全開的情況下也基本上很難察覺到任何的色散現象。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II色散測試：

暗角

至於暗角表現，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II在F2.8光圈全開下可以察覺到一定的暗角現象，不過問題也不是很大，畢竟我們可以通過後期修圖時輕鬆處理掉，在將光圈收縮至F4.0後，畫面中的暗角幾乎可以忽略不計。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II暗角測試：

畸變

在畸變控制方面，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II的表現還是很不錯的，無論是在70mm端還是200mm端都有着不錯的表現，雖然在RAW格式下可以看到輕微畸變，但JPEG格式藉助機內修正，可完全消除畸變。總之，我們在使用NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II拍攝時無需擔心鏡頭的畸變對於畫面產生影響。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II畸變控制表現：

眩光

在眩光表現上，得益於中孔非晶態塗層與抗反射高清ARNEO塗層，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II有着非常出色地眩光表現，可以看到在實際拍攝中這支鏡頭在逆光環境下有着出色的拍攝表現，無論是鬼影眩光表現還是色彩控制和鋭度都相當優秀。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II眩光控制表現：

對焦

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II採用了SSVCM平滑高速音圈馬達，對焦速度相對於前代提升了3.5倍。我們也分別對這支鏡頭拍攝照片和視頻時的對焦速度進行了測試。

首先在拍攝照片時，通過機身人物/人眼識別對焦，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II可以快速完成合焦，人物前後走動或者突然進入畫面，鏡頭都可以快速完成對焦並且合焦，整個對焦過程非常迅速，並且合焦準確，並未出現任何對焦猶豫的情況。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II照片對焦測試（中關村在線提供）

在視頻拍攝時，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II對焦速度同樣快速準確，並且始終將對焦點鎖定在人物上，保證拍攝視頻時也有着極佳的對焦體驗。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II照片對焦測試（中關村在線提供）

呼吸效應

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II不僅有着出色的靜態拍攝能力，在視頻拍攝方面也有着非常出色的表現。接下來，讓我們看一看這支鏡頭在拍攝視頻時的呼吸效應表現如何。從實際拍攝來看，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II這支鏡頭在拍攝視頻時，遠近焦點切換的過程幾乎看不到任何呼吸效應。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II呼吸效應測試（中關村在線提供）

樣片

此次拍攝我們選擇使用NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II搭配Nikon Z8相機，使用RAW+JPEG雙格式記錄，並在後期對照片進行了輕微的調整。

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II搭配Nikon Z8相機拍攝樣張：

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總結

最後，進行一個簡單的總結。

初上手NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II時，這支鏡頭的重量給我留下了非常深刻的印象。僅998g的重量（不包含遮光罩腳架環等配件）是目前最輕便的大三元長焦鏡頭。輕量化的設計讓我在使用這支鏡頭拍攝時有效的減輕了長時間使用的疲勞感，帶來了更好的拍攝體驗。

畫質方面，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II延續了前代鏡頭的高規格設計，畫質水平相當優秀。不論是高階攝影愛好者還是專業攝影師，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II都能滿足拍攝需要。在對焦方面，更加精準、快速地對焦反應也可以讓攝影師無論是在拍攝照片還是視頻時都能輕鬆地捕捉到想要的畫面。

總而言之，對於Nikon Z系列微單用戶來說，無論是在拍攝照片還是視頻時NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II這支鏡頭都能提供出眾的畫質表現，有着很強的吸引力。如果您需要一支高素質的大三元長焦鏡頭，NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II相當值得推薦。

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