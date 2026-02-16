手機影相勁過相機？6張專業攝影師作品　競猜電話影定單反影

智能手機的攝影功能日新月異，拍攝效果隨時媲美傳統單反相機。隨着科技發展，手機的夜攝能力及人像虛化效果，已進化至令人驚嘆的地步。今次《香港01》跟大家玩個小遊戲，誠邀各位網民接受挑戰！到底大家能否憑肉眼分辨，由手機和專業相機拍攝的照片？



全城挑戰！肉眼分辨6張照片

今次由《香港01》的專業攝影師出動，攜帶一部單反相機及一部手機，在相同的地點和環境下拍攝一系列照片。請大家憑肉眼分辨以下6張照片，哪一張是由專業相機拍攝？哪一張是由手機拍攝？立刻往下接受挑戰！

灣仔地標取景挑戰夜攝光影

攝影師拍攝時分別使用配備APO 2億真光學連續變焦及LOFIC超高動態技術主鏡頭的智能手機，而相機則使用自動對焦/自動曝光數碼單鏡無反光相機，配備全片幅CMOS影像感應器。

今次拍攝以夜景及夜景人像為主題。夜景方面，攝影師特地挑選兩個極具香港特色的夜攝熱點，包括灣仔軒尼詩道（循道衛理香港堂）及灣仔藍屋，以測試手機與相機拍攝風景時在複雜光源下的表現。而夜景人像方面，則以灣仔一帶為背景，以針對手機及相機的夜攝人像功能作測試。

灣仔軒尼詩道（循道衛理香港堂）：這裡擁有莊嚴的紅磚教堂，背景卻是繁華商業區的霓虹燈。要在強烈對比下保留教堂的建築細節，同時還原周邊五光十色的街燈，極度考驗鏡頭的動態範圍與色彩還原能力。

灣仔藍屋：一級歷史建築「藍屋」，其標誌性的藍色外牆與夜晚溫暖的黃色街燈形成強烈冷暖對比，而藍屋內因應節日掛上燈籠，光源相當複雜，對鏡頭的感光能力是一大考驗。

夜攝人像：攝影師於灣仔一帶進行人像拍攝測試，取景點包括馬路旁、電車站旁，以測試手機與相機在有車頭燈、電車燈光的干擾下的拍攝效果。

想知道結果？請即投票！記得邀請朋友一同參與，看看誰才是真正的「攝影眼」，答案及投票結果將於稍後公布！