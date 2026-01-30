iPhone 18 Pro影相爆發　備可變光圈＋黑科技　遠攝挑戰單反？

iPhone 18 Pro將在今年秋季正式亮相。據爆料，iPhone 18 Pro系列將配備可變光圈鏡頭，能更精確地控制進光量和景深，目前蘋果已經打樣。iPhone 18 Pro系列將配備可變光圈鏡頭，能更精確地控制進光量和景深，目前蘋果已經打樣。



此前分析師郭明錤透露，iPhone 18 Pro系列的可變光圈葉片組裝設備由BE Semiconductor提供，這是一家來自荷蘭的半導體設備公司。不止於此，iPhone 18 Pro系列的可變光圈鏡頭，由舜宇光學和大立光兩家供應商提供，其中大立光是一級供應商，舜宇光學是二級供應商。

據爆料，iPhone 18 Pro系列將配備可變光圈鏡頭，能更精確地控制進光量和景深，目前蘋果已經打樣。（微博@數碼王小機）

目前主流手機品牌都嘗試過可變光圈方案，代表品牌是華為，華為旗下的Mate、nova系列部分機型支援可變光圈。比如華為nova 13 Pro支持F1.4-F4.0十檔物理可變，能適應各種拍攝場景。

在暗光、夜景環境下智能調整為最大光圈F1.4，展現暗部細節，保留輪廓清晰的夜景光斑；在三人以上的多人合影時，自動調整至F4.0，擴展的景深讓遠近人物皆為焦點。除了支援可變光圈，蘋果還在評估增距鏡，這是近年來Android陣營興起的一項外掛鏡頭方案。

以vivo X300系列為例，vivo為其打造了一款蔡司2.35x長焦增距鏡，可將長焦鏡頭焦距提升至200mm，在演唱會、旅拍觀景等場景可實現超強遠攝，捕捉更多畫面細節。如果iPhone能夠外掛增距鏡，那將會顯著提升蘋果手機的遠攝能力。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】