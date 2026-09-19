買電視千萬別追8K？專家揭常見行銷噱頭　買錯假4K清晰度縮水25%

雖然現代人看電視機不多了，但很多人還是會去考慮買電視機，但當下電視機技術名詞太多，很多人不研究個一年半載，根本搞不懂這些技術代表了什麼？哪些是真有用，哪些是真噱頭。



今天我們就用大白話拆解選購核心邏輯，幫你過濾掉那些無用參數，直接選到好電視機。

解像度：只要是真4K就夠用

我在各種展會上，不止一次聽到很多消費者發燒友想買8K電視機，但真的有必要嗎？實際上，目前中國國內8K片源覆蓋率不足16%，電影、電視劇、綜藝幾乎都是4K及以下規格，所以你買了8K也沒什麼用，片源解像度不夠，不會有提升。

大家注意假4K，真4K是RGB三色像素，無白色子像素；偽4K加入白色像素，有效像素縮水25%，畫面清晰度差、發虛，價格雖低但體驗大打折扣。（中關村在線提供）

值得一提的是，大家注意假4K，真4K是RGB三色像素，無白色子像素；偽4K加入白色像素，有效像素縮水25%，畫面清晰度差、發虛，價格雖低但體驗大打折扣。選購時核對參數表，標註「3840x2160RGB」才是真4K。

MiniLED主流 OLED慎選 普通LED其實也夠用

2026年電視機技術也是突飛猛進，本質上最主流的還是這幾種，不同類型適配不同需求，普通家庭別盲目跟風高端技術。

LED與Mini LED光源對比（中關村在線提供）

普通LED，性價比最高，色彩自然，日常追劇、看綜藝完全夠用，價格親民，但色彩、亮度、對比度上會不如高端產品，預算少的用戶也可以選，整體上，比幾年前的電視機好太多了。

MiniLED，它成長速度非常的快，基本是現在市場的主流，優勢是亮度高、控光精準、暗場細節清晰，價格比普通LED貴，但比OLED划算，是中高端家庭首選。

OLED，色彩頂級、自發光、對比度拉滿，優勢是沒得說，但價格很貴，而且有燒屏問題，不太耐用，一般家庭沒必要硬買。

亮度與控光：只看穩態亮度+分區才實用

亮度決定畫面通透度，控光分區影響明暗細節，其實兩者很重要，但也比較容易踩坑。

真正有用的是全屏持續亮度（AI生成圖片）

很多機型只標「5000Nit峰值亮度」，但峰值亮度是小窗口瞬時亮度（僅1%到5%屏幕區域亮起），日常觀影幾乎用不上，純屬營銷話術。真正有用的是全屏持續亮度：普通家庭日常觀影≥1000Nit合格，白天強光環境≥1500Nit，看HDR電影、玩遊戲≥2000Nit，低於500Nit畫面發灰、暗部發黑。

控光分區方面，MiniLED機型優先選300分區以上，分區越多，控光越精準、光暈越少，暗場純淨度越高；普通LED無需糾結分區，基礎款也夠用。

刷新率：原生120Hz足夠 注意假高刷

「120Hz高刷，看球賽絲滑無拖影」是導購常用話術，不過刷新率也有說法，一種是原生的一種是算法生成的，我們要買的是原生的。原生120Hz，開機默認支持，無需手動設置，動態畫面（球賽、動作片、遊戲）無拖影、無模糊，流暢度拉滿，普通家庭夠用。

偽高刷（插值/HSR），標註120Hz甚至更高，但需手動開啟，本質是軟件插幀，畫面易卡頓、色彩失真，動態清晰度不如原生60Hz，純純智商稅。遊戲玩家可考慮原生144Hz甚至240Hz高刷機型（部分高階電視配合HSR/DLG可達240Hz，原生電視面板以144Hz與165Hz為主流，顯示器則可達240Hz以上）。

尺寸選擇：合理範圍越大越爽，按觀看距離選最穩妥

基本上不是特別介意大尺寸的用戶，選電視機不如把預算花在買大尺寸這件事上會更划算一些，越大沉浸感越好。

觀看距離2-2.5m（小客廳/臥室）：55/65英寸，觀看距離2.5-3m（普通客廳）：75英寸（黃金尺寸，銷量最高），觀看距離3m以上（大客廳）：85/98英寸，沉浸感拉滿。

接口與附加功能：HDMI 2.1必備 開機廣告直接拉黑

接口決定擴展性，普通家庭至少需2個HDMI 2.1接口（外接機頂盒、遊戲主機、音響），USB 3.0接口，別買全是HDMI 2.0的老款機型。

接口決定擴展性，普通家庭至少需2個HDMI 2.1接口（外接機頂盒、遊戲主機、音響），USB 3.0接口。（中關村在線提供）

附加功能方面，開機廣告基本不考慮！護眼功能（低藍光、無頻閃）、AI畫質優化屬於加分項，有更好，沒有也不影響核心體驗，別為附加功能多花錢。

總結：普通家庭選購黃金公式

普通人買電視機，核心不是追頂配、堆參數，而是拒絕噱頭、聚焦剛需。只要抓住一個點，買自己預算內的，銷量最高的型號，在正規電商平台選購或者下單，選擇正經大品牌，基本上不會踩坑。不要超出自己預算硬上高端，真的沒必要。

【延伸閱讀】買電視機要選OLED、MiniLED？5大黑科技拆解 不花冤枉錢要這樣選（點擊連結看全文）

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