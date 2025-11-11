氣味電視機能飄出味道？散發芒果、榴蓮多種氣味 原來靠這樣實現
據媒體綜合報道，近日，內地第八屆進博會（中國國際進口博覽會）上，一款能看又能聞幾百種味道的數字「氣味電視」引起廣泛熱議。
畫面顯示，觀眾通過氣味打印機可感受到電視畫面中的味道。
據現場工作人員介紹，氣味打印機識別到畫面後便會發出味道，任意電視都可與氣味打印機共用。
在現場演示中，觀眾可以聞到芒果、榴蓮、黃瓜、青草等多種味道。
工作人員介紹稱該產品大規模生產後，價格約數千元，內部耗材可使用約六個月。
據悉，「氣味電視」工作原理是通過一台氣味打印機和電視畫面的聯動，對電視畫面進行圖像識別，並通知設備，設備再將氣味通過組合復配的方式釋放出來，從而實現「沉浸式」看吃播。
那麼，你想擁有這麼一台「氣味電視」嗎？
