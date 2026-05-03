清潔電視忌用酒精或紙巾！專家揭3大致命誤區 做錯隨時短路壞機
撰文：快科技
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電視屏幕使用久了易積灰變模糊，不少人清潔時因操作不當損傷屏幕。長虹電視官方近日分享了專業的屏幕清潔方法，還提醒大家避開三個清潔誤區，做好屏幕日常保養。
清潔電視屏幕的正確步驟十分簡單，首先要關閉電視機並切斷電源，避免清潔過程中出現電路問題或屏幕損壞；隨後準備非纖維材料的專用擦拭布和電視專用清潔液，先用清潔布輕輕彈去屏幕表面的灰塵，完成基礎除塵。
最後將清潔液噴在擦拭布上，用濕潤的布輕輕擦拭顯示屏即可，擦拭時切勿用力擠壓屏幕，也不能將清潔液直接噴在屏面，防止液體滲透進保護膜引發故障。
日常清潔中，很多人會陷入操作誤區，反而損傷電視屏幕。
誤區一：用清水擦拭，清水易滴入電視內部，造成電路短路；
誤區二：用紙巾擦拭，紙巾材質相對粗糙，極易劃傷屏幕表面；
誤區三：用酒精等化學溶液清潔，這類液體會溶解屏幕的特殊塗層，導致屏幕透光率下降、色彩失真。
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