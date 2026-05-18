小米618年中優惠　過百款產品最高減3千！首款變頻冷暖氣機推出

小米618年中優惠｜小米香港公布一年一度「小米 618 年中購物優惠」，活動將於 5 月 20 日至 6 月 21 日舉行。今年優惠涵蓋過百款產品，最高減幅達 HK$3,000。除了手機、家電及智能裝置折扣外，小米亦同步帶來多款重點新品，包括在香港推出的首款米家 1 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機、Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 85 吋及 98 吋 2026，以及高階室內智能攝影機 Xiaomi 智能攝影機 C701 Pro。



小米 618 優惠 5 月 20 日開跑

今年「小米 618 年中購物優惠」將由 5 月 20 日開始，至 6 月 21 日結束。可於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 mi.com，以及香港各大營運商和零售商門市及網站選購指定產品。今次會有過百款產品參與優惠，最高可減 HK$3,000。

小米香港首款分體冷氣機登場

米家 1 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機，是小米在香港推出的首款冷氣機產品。它內置冷暖功能，支援 30 秒快速製冷及 60 秒快速製暖，對香港夏天開冷氣、冬天偶爾需要暖風的家庭來說，定位相當實用。

這部冷氣機配備特大風扇葉片，在擺風模式下，上下擺風循環風量達 600m³/h。它亦內置 AI 節能省電技術，具備一級能效認證。小米資料指，在 AI 節能模式下，相比正常使用情況，節能率高達 24.4%。

除了製冷和節能，小米亦強調這部冷氣機採用低噪音、寬電壓運行設計，內部加入防蝕塗層，提升耐用性。對香港沿海、潮濕及高密度住宅環境來說，防蝕和穩定運作都會是用戶考慮冷氣機時的重要因素。

支援 Mi Home App 可查看用電及濾網提醒

作為米家生態產品，這部冷氣機支援 Mi Home App 操作，用戶可透過手機控制，亦可配合 Google 語音功能進行智慧控制。對已經使用小米智能家居產品的用戶來說，冷氣機可加入同一套家居控制系統，日常使用會更方便。

用戶亦可在 App 內查看實時耗電量，方便掌握冷氣使用成本。系統亦會提供智能濾網清潔提醒，提示用戶定期自行清潔濾網，令氣流保持順暢，亦有助維持冷氣效率。

米家 1 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機將於 5 月 15 日起，在全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網 mi.com、豐澤門市及其網站正式發售，建議零售價為 HK$2,990。以首款在港推出的小米冷氣機而言，定價明顯走親民路線，預料會吸引不少正在考慮更換細房或睡房冷氣的用戶。

Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2026 推 85 吋及 98 吋

除了冷氣機，小米亦帶來全新 Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2026，提供 85 吋及 98 吋兩個超大尺寸選擇。兩款均採用無邊框全面屏設計，配備 4K 3840 × 2160 解像度，定位明顯是家庭影院級大屏幕產品。

85 吋版本配備 640 個背光分區，98 吋版本則配備 880 個背光分區，並採用 QD-Mini LED 顯示技術。Mini LED 的優勢，是可以透過更多分區控光，提升暗位層次和光暗對比，令大畫面睇戲、睇波或玩遊戲時更有沉浸感。兩款顯示器最高峰值亮度達 1200 nits，並支援 144Hz 更新率。對喜歡睇高速運動畫面、動作電影或打機的用戶來說，高更新率可令畫面更流暢，減少拖影感。