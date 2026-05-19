小米17 Max配置：首發徠卡2億像素+8000mAh電池　2K畫質1.5K功耗

小米17 Max已經官宣本月發布，預計將於5月21日發布。這次小米的預熱跟以往非常不同，在公布外觀之後，更一次性揭曉了屏幕、影像、電池、性能四大核心配置。



首搭徠卡 2 億像素主攝 超級潛望長焦實現影像「完美接力」

新機最大亮點之一是搭載了小米首款徠卡（Lecia）2億像素主攝，可以帶來更強的解析力，甚至替代傳統長焦，同時該機還配備了一顆3X潛望長焦，可以形成完美接力。核心搭載第五代驍龍8至尊版，這點不出意外，看齊小米17全系。

小米17 Max已經官宣本月發布，預計將於5月21日發布。（小米）

小米17 Max更多配置介紹：

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小米史上最強續航！8000mAh金沙江電池配100W閃充

續航上配備了8000mAh小米金沙江電池，這是小米品牌史上最大電池，預計還會支持100W有線快充+50W無線快充，兼容100W PPS協議。正面屏幕也比較有看點，搭載了6.9英寸的超級像素屏，是小米17 Pro Max同款。

獨家「超級像素」技術：徹底告別像素公攤 發光效率提升 82%

超級像素技術主要是排列方式上與以往的OLED有明顯區別，經由全RGB像素獨立排布，在OLED領域首次克服了高ppi與低良率之間的難題，徹底告別「像素公攤」問題，每一顆子像素都能精準發光。

每顆像素都擁有獨立的紅、綠、藍三色子像素，相比傳統OLED，不需要一直借用相鄰子像素。表面上看屏幕分辨率沒有2K高，但子像素數量卻達到938萬，與2K處於同一水準。同時還採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的82.1 cd/A，顯示效果更均勻。

2K畫質1.5K功耗 小米開闢OLED顯示技術全新路線

小米集團總裁盧偉冰此前介紹，超級像素以「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」的完美表現開闢了全新的顯示技術路線。

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