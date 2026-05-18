小米手環10 Pro規格揭曉！內置超150種運動模式　21天續航安心用

本月小米將推出全新可穿戴產品線新品小米手環10 Pro，這款設備目前已經在全國線下小米之家門店展出。



據悉，小米手環10 Pro搭載1.74英寸四等邊微曲全面屏，中框選用磨砂鋁合金材質，搭配親膚定製錶帶，整機的整體質感和上腕後的觸感溫潤柔和，和過往幾代手環的塑料機身質感拉開了明顯差距。

小米手環10 Pro現在已經在小米之家展出。（微博@懶醬的日記本）

更多小米手環10 Pro介紹：

+ 3

它的整機厚度僅9.7mm，重量控制在21.6g，幾乎沒有普通智能手環的累贅感。在如此小巧輕薄的機身空間裏，小米手環10 Pro還塞進了全功能線性馬達，原生支持50米防水。

擁有完整的心率、血氧、睡眠監測能力，內置超過150種運動模式，還標配了多功能NFC模塊，幾乎覆蓋了用戶日常使用手環的全部高頻需求。

錶帶結構上小米手環10 Pro升級為通用快拆結構，用戶不需要藉助額外工具，就能一鍵輕鬆更換腕帶。除了質感突出的米蘭尼斯金屬錶帶之外，預計還會提供TPU、真皮、編織等多種不同材質的腕帶配件，方便用戶根據不同穿搭、不同使用場景自由搭配更換。

另外據博主透露，小米手環10 Pro首發一共會提供黑、白、銀、橙、粉五款基礎配色，還同步推出了質感拉滿的白色陶瓷版本，進一步豐富不同審美偏好用戶的選擇空間。

續航表現上這款新品實現了21天的超長續航，不需要用戶頻繁摘下充電，同時配套了全套專業級的運動健康管理功能，能夠為日常運動、健康監測需求提供足夠精準的數據支撐。

【延伸閲讀】小米直立Wi-Fi 7 Router開賣！打機看4K全屋零死角 AI配高通晶片（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】